Українські легкоатлетки візьмуть участь у змаганнях Діамантової ліги у Стокгольмі. 23 серпня Україна, яка полетіла на змагання у бойовому складі, побореться за призові місця.

Сезон у легкій атлетиці стартував та набирає обертів. Склад учасниць на турнір повідомив офіційний сайт Діамантової ліги.

Оце так: Легкоатлетка Магучіх – переможниця етапу Діамантової ліги, Левченко – друга

Склад України

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук позмагається у стрибках у довжину, також участь у змаганнях візьмуть ще три українські представниці.

Анна Рижикова виступить в забігу на 400 метрів з бар'єрами, а Юлія Левченко та Ярослава Магучіх – у стрибках у висоту.

Додамо, що Левченко та Магучіх феєрично розпочали новий сезон, який стартував у Монако.

Обидвом українкам же підкорилась висота 1,98. Але Магучіх використала меншу кількість спроб для цього, ніж Левченко, тому вийшла переможницею у цьому протистоянні.

На жаль, стрибнути на висоту 2,01 дівчатам не вдалось. Проте, це не стало перешкодою посісти лідерські позиції. У підсумку Магучіх піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу, а Левченко стала другою.

Що відомо про Діамантову лігу

Це легкоатлетичні змагання, засновані ще у 2010 році Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. Діамантова ліга замінила іншу серію змагань, Золоту лігу, старти в якій проводилися в період з 1998 до 2009 року.

Серія стартів в рамках Діамантової ліги складається з 14 етапів, котрі відбуваються не лише на традиційних європейських аренах, але і в США, Китаї та Катарі. За головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків та і у жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7 з 14 етапів.