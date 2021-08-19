Петраков на чолі збірної України, сенсація від Динамо: топ-новини спорту 18 серпня

У середу, 18 серпня, відбулось чимало важливих подій у світі спорту. Про головні із них читайте у дайджесті Спорт 24.

Петраков – наступник Шевченка

Олександр Петраков готуватиме збірну України до матчів відбору чемпіонату світу-2022. Спеціаліст виконуватиме обов'язки головного тренера команди. Саме під його керівництвом команда готуватиметься до двох відбіркових поєдинків – 1 вересня проти Казахстану та 4 вересня проти чинних чемпіонів світу французів.

Цікаво Хто такий Олександр Петраков – новий наставник збірної України з футболу

Перший день Петракова у збірній України: головне

Поразка Світоліної та скандал у переможному матчі Ястремської

Першою серед українок на корт турніру WTA 1000 у Цінціннаті вийшла Даяна Ястремська. Суперницею нашої тенісистки була американка Кеті Макнеллі. В обидвох партіях дівчата доводили гру до тай-брейку, де сильнішою була Даяна.

Оце так С*ка їб*на, – суперниця Ястремської вилаялася на українську тенісистку після поразки

Скандал трапився вже після матчу. Макнеллі виступала за підтримки рідних трибун. А от Ястремська була сильно заряджена на перемогу, що навіть дозволила собі зайве та поводилась доволі провокаційно.

Вона почала провокувати глядачів на трибунах після перемоги. А коли дійшла до сітки, то проігнорувала суперницю. Правда згодом таки повернулася та потисла їй руку.

Макнеллі така поведінка не надто сподобалася. Тож коли Ястремська розвернулася, вона назвала українську тенісистку "fucking bitch" (їб*на с*ка).

Поведінка Ястремської після матчу: дивіться відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/16 поступилась німкені Анджелік Кербер. Це фіаско стало другим поспіль для 26-річної одеситки у цьогорічній американській серії.

Раніше тенісистка поступилася в першому раунді Монреаля британці Йоганні Конті. А до цього виграла "бронзу" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Матч у Цинциннаті став 15-ю зустріччю Світоліної та Кербер. До цього рахунок був 9:5 на користь українки. Еліна виграла сім очних матчів поспіль: вона не програвала німкені з 2016 року.

Варте уваги Із "бронзою" та позитивними емоціями: Магучіх розповіла про дебютну Олімпіаду у Токіо

Інгулець вирвав очки у Динамо

Київський клуб несподівано розписав виїзну мирову з Інгульцем 1:1. Динамівці досі грають без Мірчі Луческу, який повинен повернутись до команди вже найближчим часом. У "Містера" були проблеми зі здоров'ям.

Цікаво, що футболісти столичного клубу голів не забивали. Обидва результативні удари в активі господарів. Шишка відзначився автоголом та вивів "біло-синіх" вперед. А вже через п'ять хвилин Інгулець несподівано зрівняв цифри на табло.