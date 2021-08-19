Петраков на чолі збірної України, сенсація від Динамо: топ-новини спорту 18 серпня

19 серпня 2021 , 07:15
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Джерело:

24 канал

У середу, 18 серпня, відбулось чимало важливих подій у світі спорту. Про головні із них читайте у дайджесті Спорт 24.

Петраков – наступник Шевченка

Олександр Петраков готуватиме збірну України до матчів відбору чемпіонату світу-2022. Спеціаліст виконуватиме обов'язки головного тренера команди. Саме під його керівництвом команда готуватиметься до двох відбіркових поєдинків – 1 вересня проти Казахстану та 4 вересня проти чинних чемпіонів світу французів.

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Перший день Петракова у збірній України: головне

Поразка Світоліної та скандал у переможному матчі Ястремської

Першою серед українок на корт турніру WTA 1000 у Цінціннаті вийшла Даяна Ястремська. Суперницею нашої тенісистки була американка Кеті Макнеллі. В обидвох партіях дівчата доводили гру до тай-брейку, де сильнішою була Даяна.

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Скандал трапився вже після матчу. Макнеллі виступала за підтримки рідних трибун. А от Ястремська була сильно заряджена на перемогу, що навіть дозволила собі зайве та поводилась доволі провокаційно.

  • Вона почала провокувати глядачів на трибунах після перемоги. А коли дійшла до сітки, то проігнорувала суперницю. Правда згодом таки повернулася та потисла їй руку.
  • Макнеллі така поведінка не надто сподобалася. Тож коли Ястремська розвернулася, вона назвала українську тенісистку "fucking bitch" (їб*на с*ка).

Поведінка Ястремської після матчу: дивіться відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/16 поступилась німкені Анджелік Кербер. Це фіаско стало другим поспіль для 26-річної одеситки у цьогорічній американській серії.

  • Раніше тенісистка поступилася в першому раунді Монреаля британці Йоганні Конті. А до цього виграла "бронзу" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.
  • Матч у Цинциннаті став 15-ю зустріччю Світоліної та Кербер. До цього рахунок був 9:5 на користь українки. Еліна виграла сім очних матчів поспіль: вона не програвала німкені з 2016 року.

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Інгулець вирвав очки у Динамо

Київський клуб несподівано розписав виїзну мирову з Інгульцем 1:1. Динамівці досі грають без Мірчі Луческу, який повинен повернутись до команди вже найближчим часом. У "Містера" були проблеми зі здоров'ям.

Цікаво, що футболісти столичного клубу голів не забивали. Обидва результативні удари в активі господарів. Шишка відзначився автоголом та вивів "біло-синіх" вперед. А вже через п'ять хвилин Інгулець несподівано зрівняв цифри на табло.

  • Динамо після чотирьох турів йде на другому місці, сенсаційно поступаючись Десні. Чернігівський клуб поки що показує 100-відсотковий показник – 12 очок. На два менше у динамівців.
Автор: Софія Кулай