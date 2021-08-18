Після свого офіційного призначення 64-річний фахівець довикликав у національну команду ще двох новачків. Про це Петраков розповів в своєму першому інтерв'ю після призначення.

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"Чи будуть довикликані нові гравці у збірну? Тарас Качараба зі Славії і Данило Сікан з Шахтаря вже включені до основного списку, а до резерву я вніс Сергія Булецу з луганської Зорі", – заявив тренер.

Перший матч збірна України під керівництвом нового тренера проведе вже на початку вересня. У перший день осені "синьо-жовті" проведуть чергову гру відбору на ЧС-2022 проти Казахстану, а вже 4 вересня на київському НСК Олімпійський підопічні Олександра Петракова приймуть чинних чемпіонів світу – збірну Франції.

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