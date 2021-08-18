Відповідне рішення ухвалив виконком УАФ – Української асоціації футболу. Про це у фейсбуці повідомив голова організації Андрій Павелко.

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Збірну очолив Олександр Петраков, – Павелко

Виконком Української асоціації футболу вирішив призначити виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної України з футболу Олександра Петракова.

Олександр Васильович – всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти та необхідні знання й досвід для того, щоб на цьому етапі очолити головну команду країни,

– написав Андрій Павелко.

За його словами, Петраков мав одноголосну підтримку членів виконкому. Що й не дивно, адже саме він привів українську збірну команду U-20 до перемоги на чемпіонаті світу з футболу у 2019 році.



Виконком УАФ одноголосно підтримав кандидатуру Петракова / Фото з фейсбука Павелка

Коротко про відставку Шевченка і вибір нового тренера збірної

Контракт Андрія Шевченка мав завершитися аж у кінці 2022, після закінчення чемпіонату світу в Катарі. Однак сталося несподіване – 31 липня Шевченко повідомив, що прощається з національною командою.

В УАФ згодом цю інформацію підтвердили. Головним кандидатом на посаду став Сергій Ребров, але – на заваді став контракт з Аль-Айном.

Серед кандидатів фігурували також імена Мирона Маркевича й Олександра Петракова. У підсумку в УАФ зупинилися саме на останньому.

Текст публікації Андрія Павелка у фейсбуці:

Олександр Петраков, чемпіон світу 2019 року зі збірною U-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконувача обов'язків головного тренера. Таке рішення ухвалив виконком Української асоціації футболу.

Олександр Васильович – всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти та необхідні знання й досвід для того, щоб на цьому етапі очолити головну команду країни. Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів виконкому.

Вітаю Олександра Васильовича та бажаю продуктивної роботи!

​До слова, ще 17 серпня була інформація, що В УАФ повернулися до кандидатури Реброва на посаду тренера збірної України