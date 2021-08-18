Ястремській довелося грати проти господарки турніру – Макнеллі народилася в Цинциннаті, тож трибуни на стадіоні підтримували саме її.

Окрім того, сам матч видався доволі напружений. Ястремська перемогла в обох сетах лише на тай-брейках. При цьому їй вдалося відігратися. У першому сеті вона поступалася 2:4, а в другому – 2:5.

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Після гри Ястремська була занадто заведена. Вона почала провокувати глядачів на трибунах після перемоги. А коли дійшла до сітки, то проігнорувала суперницю. Правда згодом таки повернулася та потисла їй руку.

Макнеллі така поведінка не надто сподобалася. Тож коли Ястремська розвернулася, вона назвала українську тенісистку "fucking bitch" (їб*на с*ка).