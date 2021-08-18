Еліна Світоліна – Анжеліка Кербер 1:2 (5:7, 6:2, 4:6)

Українка програла колишній першій ракетці світу та триразовій чемпіонці грендслемів з рахунком 5:7, 6:2, 4:6. Для цього їй знадобилося більше двох годин.

До слова "С*ка їб*на", – суперниця Ястремської вилаялася на українську тенісистку після поразки

Поступившись у першій партії, Еліна зуміла впевнено виграти другу, але в третьому сеті програла два гейми на своїй подачі і ліквідувати відставання не зуміла.

За матч українка виконала два ейси та зробила п'ять подвійних помилок. У програній першій партії взяла лише 33% геймів на власній подачі. Тоді Світоліна мала проблеми на брейкпойнтах: їй вдалося відіграти лише один (20%) та самій скористатися трьома з восьми.

Світоліна програла Кербер вперше за 5 років

Це друга поспіль поразка Світоліної в цьогорічній американській серії. Минулого тижня тенісистка поступилася в першому раунді Монреаля британці Йоганні Конті. А до цього виграла "бронзу" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Матч у Цинциннаті став 15-ю зустріччю Світоліної та Кербер. До цього рахунок був 9:5 на користь українки. Еліна виграла сім очних матчів поспіль: вона не програвала німкені з 2016 року.