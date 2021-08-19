Петраков – преемник Шевченко

Александр Петраков будет готовить сборную Украины к матчам отбора чемпионата мира-2022. Именно под его руководством команда будет готовиться к двум отборочным поединкам – 1 сентября против Казахстана и 4 сентября против действующих чемпионов мира французов.

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Поражение Свитолиной и скандал в победном матче Ястремской

Первой среди украинок на корт турнира WTA 1000 в Цинциннати вышла Даяна Ястремская. Соперницей нашей теннисистки была американка Кэти Макнэлли. В обеих партиях девушки доводили игру до тай-брейка, где сильнее была Даяна.

Вот так С*ка *б*ная, – соперница Ястремской выругалась на украинскую теннисистку после поражения

Скандал случился уже после матча. Макнэлли выступала при поддержке родных трибун. А вот Ястремская была сильно заряжена на победу, что даже позволила себе лишнее и вела себя довольно провокационно.

Она начала провоцировать зрителей на трибунах после победы. А когда дошла до сетки, то проигнорировала соперницу. Правда потом все-таки вернулась и пожала ей руку.

МакНелли такое поведение не слишком понравилось. Поэтому когда Ястремская развернулась, она назвала украинскую теннисистку "fucking bitch" (еб*ная с*ка).

Поведение Ястремской после матча: смотрите видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/16 уступила немке Анджелик Кербер. Это фиаско стало вторым подряд для 26-летней одесситки в нынешней американской серии.

Ранее теннисистка уступила в первом раунде Монреаля британке Иоганне Конти. А до этого выиграла "бронзу" Олимпийских игр-2020 в Токио.

Матч в Цинциннати стал 15-й встречей Свитолиной и Кербер. До этого счет был 9: 5 в пользу украинки. Элина выиграла семь очных матчей подряд: она не проигрывала немке с 2016 года.

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Ингулец вырвал очки у Динамо

Киевский клуб неожиданно расписал выездную ничью с Ингульцом 1:1. Динамовцы до сих пор играют без Мирчи Луческу, который должен вернуться в команду уже в ближайшее время. У "Мистера" были проблемы со здоровьем.

Интересно, что футболисты столичного клуба голов не забивали. Оба результативных удара в активе хозяев. Шишка отметился автоголом и вывел "бело-синих" вперед. А уже через пять минут Ингулец неожиданно сравнял цифры на табло.

Динамо после четырех туров идет на втором месте, сенсационно уступая Десне. Черниговский клуб пока показывает 100-процентный показатель – 12 очков. На два меньше у динамовцев.