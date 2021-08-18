Кеті Макнеллі (США) – Даяна Ястремська (Україна) 0:2 (6:7, 6:7)

Тенісистки провели на корті 2 години 5 хвилин. У двох сетах українці вдалось пробитись до другого раунду. Даяні Ястремській вдалось перервати серію з поразок, яка тривала все 4 матчі.

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Даяна немає великого досвіду виступів на турнірі у Цинциннаті. Це для неї лише друга участь на цих змаганнях. Раніше українка виступала там у 2019 році та вибула у другому раунді.

Тенісистки повинні були вийти раніше на корті, але у гру втрутилась погода. Дощ змусив організаторів відкласти матч на декілька годин. Дівчата показували дуже рівний теніс. Про це свідчать і два тай-брейки у двох сетах.

Ястремська була ближчою до перемоги у першому сеті, повівши у рахунку 5:6. Але американка з брейком перевела першу партію у тай-брейк. Українка першою виграла очко на своїй подачі та не дала суперниці шансу, хоча Макнеллі декілька разів впритул наближувалась до української тенісистки – 6:7.

Камбек Ястремської

Друга партія була ще складнішою для нашої землячки. Кеті повела у рахунку 5:2 та була у геймі від рівного рахунку за сетами у грі. Однак українка проявила характер та взяла три гейми поспіль, два з яких були на своїй подачі – 5:5.

Далі дівчата взяли по одному гейму та знову перевели зустріч у тай-брейк. Даяна впевнено взяла чотири м'ячі поспіль, дозволивши американці виграти лише один розіграш та довела рахунок до розгромного – 1:7 У підсумку – 6:7 перемога Ястремською у партії та у матчі.

Українка крокує далі у турнірній сітці. 18 серпня Даяна зіграє свій другий матч. На неї чекає надскладний матч проти чемпіонки Ролан Гаррос із Чехії Барбори Крейчикової.