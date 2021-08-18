Без Яремчука
Фанати вже незабаром зможуть побачити перші матчі збірної України під керівництвом Олександра Петракова. Тренерський штаб команди не зможе розраховувати відразу на двох футболістів – Романа Яремчука та Тараса Качарабу.
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Обидва українці пропустять старт зборів. Причина – гравці зіграють в офіційних матчах за Славію та Бенфіку.
Зараз у стадії вирішення питання, чи приєднаються Яремчук і Качараба до "синьо-жовтих" на наступний день у Києві або відправляться самостійно безпосередньо у Казахстан.
Перший день Петракова у збірній України: головне
- Українська збірна 18 серпня отримала нового тренера. Олександра Петраков буде виконувати обов'язки головного тренера. Саме під його керівництвом команда готуватиметься до двох відбіркових матчів на чемпіонат світу-2022 – 1 вересня проти Казахстану та 4 вересня проти чинних чемпіонів світу французів.
- Відзначимо, що призначення підтримав Сергій Ребров, який був головним претендентом на крісло у збірній.
- Петраков найближчими днями визначиться із тренерським штабом та вже вніс кадрові зміни у склад. Із резервного списку в основний перейшов Євген Макаренко. Також були довикликані Тарас Качараба та Данило Сікан. Натомість у резервний список потрапив Сергій Булеца.