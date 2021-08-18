Без Яремчука

Фанати вже незабаром зможуть побачити перші матчі збірної України під керівництвом Олександра Петракова. Тренерський штаб команди не зможе розраховувати відразу на двох футболістів – Романа Яремчука та Тараса Качарабу.

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Обидва українці пропустять старт зборів. Причина – гравці зіграють в офіційних матчах за Славію та Бенфіку.

Зараз у стадії вирішення питання, чи приєднаються Яремчук і Качараба до "синьо-жовтих" на наступний день у Києві або відправляться самостійно безпосередньо у Казахстан.

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