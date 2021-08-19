Петраков – наступник Шевченка
Олександр Петраков готуватиме збірну України до матчів відбору чемпіонату світу-2022. Спеціаліст виконуватиме обов'язки головного тренера команди. Саме під його керівництвом команда готуватиметься до двох відбіркових поєдинків – 1 вересня проти Казахстану та 4 вересня проти чинних чемпіонів світу французів.
Цікаво Хто такий Олександр Петраков – новий наставник збірної України з футболу
Перший день Петракова у збірній України: головне
- Олександр Васильович прокоментував рішення УАФ.
- Призначення підтримав Сергій Ребров, який був головним претендентом на крісло у збірній.
- Петраков найближчими днями визначиться із тренерським штабом та вже вніс кадрові зміни у склад. Із резервного списку в основний перейшов Євген Макаренко. Також були довикликані Тарас Качараба та Данило Сікан. Натомість у резервний список потрапив Сергій Булеца.
- Команді на старті підготовки не допоможуть Роман Яремчук та Тарас Качараба, які будутьзалучені у матчах за свої клуби.
Поразка Світоліної та скандал у переможному матчі Ястремської
Першою серед українок на корт турніру WTA 1000 у Цінціннаті вийшла Даяна Ястремська. Суперницею нашої тенісистки була американка Кеті Макнеллі. В обидвох партіях дівчата доводили гру до тай-брейку, де сильнішою була Даяна.
Оце так С*ка їб*на, – суперниця Ястремської вилаялася на українську тенісистку після поразки
Скандал трапився вже після матчу. Макнеллі виступала за підтримки рідних трибун. А от Ястремська була сильно заряджена на перемогу, що навіть дозволила собі зайве та поводилась доволі провокаційно.
- Вона почала провокувати глядачів на трибунах після перемоги. А коли дійшла до сітки, то проігнорувала суперницю. Правда згодом таки повернулася та потисла їй руку.
- Макнеллі така поведінка не надто сподобалася. Тож коли Ястремська розвернулася, вона назвала українську тенісистку "fucking bitch" (їб*на с*ка).
Поведінка Ястремської після матчу: дивіться відео
Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/16 поступилась німкені Анджелік Кербер. Це фіаско стало другим поспіль для 26-річної одеситки у цьогорічній американській серії.
- Раніше тенісистка поступилася в першому раунді Монреаля британці Йоганні Конті. А до цього виграла "бронзу" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.
- Матч у Цинциннаті став 15-ю зустріччю Світоліної та Кербер. До цього рахунок був 9:5 на користь українки. Еліна виграла сім очних матчів поспіль: вона не програвала німкені з 2016 року.
Варте уваги Із "бронзою" та позитивними емоціями: Магучіх розповіла про дебютну Олімпіаду у Токіо
Інгулець вирвав очки у Динамо
Київський клуб несподівано розписав виїзну мирову з Інгульцем 1:1. Динамівці досі грають без Мірчі Луческу, який повинен повернутись до команди вже найближчим часом. У "Містера" були проблеми зі здоров'ям.
Цікаво, що футболісти столичного клубу голів не забивали. Обидва результативні удари в активі господарів. Шишка відзначився автоголом та вивів "біло-синіх" вперед. А вже через п'ять хвилин Інгулець несподівано зрівняв цифри на табло.
- Динамо після чотирьох турів йде на другому місці, сенсаційно поступаючись Десні. Чернігівський клуб поки що показує 100-відсотковий показник – 12 очок. На два менше у динамівців.