В УАФ будуть чекати Реброва
УАФ до пізньої ночі вирішувала питання, хто буде головним тренером "синьо-жовтих". Майже до кінця Сергій Ребров був одним із головних кандидатів на цю посаду, але чинний контракт із клубом Аль-Айн завадив цьому призначенню.
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Тренувати збірну буде Олександр Петраков. Таке призначення підтримав і Сергій Ребров. Про це повідомив член виконкому УАФ, народний депутат Вадим Івченко.
Також він натякнув у пості, що Петраков буде працювати з національною командою до того часу, поки Ребров не покине клуб з ОАЕ.
Ребров підтримав таке рішення. Чекаємо, поки він владнає усі стосунки з нинішнім клубом,
– заявив Івченко.
- Новоспечений наставник вже навіть назвав омріяний тренерський штаб. Петраков має декілька днів, щоб остаточно сформувати список своїх помічників у збірній.
- Олександр Васильович вже навіть розповів про перші кадрові зміни у складі команди.
- Вже 1 вересня фанати побачать "синьо-жовтих" під керівництвом Петракова. Збірна України зіграє відбірковий матч на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану. А вже 4 вересня поміряється силами з чинними чемпіонами світу французами.