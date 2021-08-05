Золото Беленюка та ще три медалі Олімпіади, новий тренер Руху: головні новини спорту 4 серпня

Збірна України здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2020. А загалом 4 серпня одразу чотири нагороди. Львівський Рух звільнив Івана Федика та призначив Леоніда Кучука. Такими були головні новини спорту в середу, 4 серпня.

Золото Беленюка

Збірна України лише 4 серпня здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2020. Борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у ваговій категорії до 87 кг.

Після фінального бою та перемоги Беленюк на радостях станцював гопак. А під час коментаря – розплакався в прямому ефірі.

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Ще три медалі

Україна могла отримати ще одну золоту медаль. І теж у греко-римській боротьбі. Але Парвіз Насібов поступився у фіналі і здобув срібну медаль.

Однак варто відзначити, що для 22-річного Насібова це перша Олімпіада, і він одразу дійшов до фіналу.

Бронзу Україна теж здобула в боротьбі. Ірина Коляденко здобула її у ваговій категорії до 62 кг.

Першу в історії медаль з синхронного плавання на Олімпіаді для України здобув дует Марти Федіної та Анастасії Савчук. При цьому під час нагородження диктор помилково назвав їх представницями ОКР.

Була близька Україна і до медалі у метанні молота. Однак Михайло Кохан показав лише четвертий результат.

У фіналі 400 метрів з бар'єрами на Олімпіаді-2020 українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук фінішували поруч. Рижикова стала п'ятою, а Ткачук – шостою. Після забігу Рижикова поскаржилася на умови підготовки спортсменів в Україні.

Новий-старий тренер Руху

Львівський Рух неочікувано звільнив головного тренера Івана Федика. Офіційно – за згодою сторін. Це сталося в обід. А вже після обіду команду очолив новий наставник – білорус Леонід Кучук. Він вже тренував "жовто-чорних" – з лютого до листопада 2019 року. Тоді Федик був його помічником в команді.