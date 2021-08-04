Беленюк – багаторазовий чемпіон світу і Європи, чемпіон та призер Олімпійських та Європейських ігор. Більше про спортсмена та політика – у матеріалі Спорту 24.

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4 серпня Беленюк отримав "золото" на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Це – перша та поки що єдина перемога України на змаганнях у Токіо. Після виступу спортсмен не стримував сліз. Він пояснив, що сам ще не усвідомлює до кінця, що трапилося, й подякував українцям за підтримку. А також зазначив, що шлях до цього важливого досягнення був довгим й тяжким. Зазначимо, що Жану вдалося покращити своє досягнення на попередній Олімпіаді – у 2016 році українець виборов срібну нагороду.

Біографія Жана Беленюка

Беленюк народився 24 січня 1991 року в Києві, йому 30. Мати – українка. Батько, громадянин Руанди, навчався в Україні, був льотчиком. Він трагічно загинув під час військового перевороту на своїй батьківщині, коли Жан був ще маленькою дитиною. В юному віці Жан займався різними видами спорту – футболом, баскетболом, карате й навіть українськими народними танцями. Проте у 2000 році все ж зупинився на греко-римській боротьбі.

Вже у дорослому віці борець пояснив, що його до цього підштовхнуло. У своєму інстаграмі він опублікував фото біля могили Максима Бабенка – товариша, серце якого перестало битися у 8-річному віці. Він розповідав Беленюку, що почав займатися греко-римською боротьбою. Жан відповів, що теж спробує, й дотримався цієї обіцянки.

Першими тренерами Беленюка були Віталій Киселиця та Олексій Добровольський. У 2014 році Беленюк успішно виступив на чемпіонаті світу з боротьби. Після цього його наставники отримали звання найкращих тренерів квітня, а Жана визнали найкращим спортсменом.



Беленюк навчався у Національному університеті фізичного виховання і спорту, там здобув диплом магістра психології спорту. Також здобув освіту в Міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю управління бізнесом.

Державні нагороди Беленюка

орден "За заслуги" II ступеня – 2019 рік, з а високі спортивні результати на ІІ Європейських іграх у Мінську;

а високі спортивні результати на ІІ Європейських іграх у Мінську; орден "За заслуги" III ступеня – 2016 рік, за досягнення на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро у 2016 році;

медаль "За працю і звитягу" – 2013 рік, за досягнення на Всесвітній літній універсіаді у Казані.

Цікаво! У 2020 році український борець здобув титул "Людина року". Він став переможцем у номінації для спортсменів.

Політична кар'єра

У 2019 році Беленюк став народним депутатом України. Він балотувався від "Слуги народу" – як №10 у партійному списку. Є першим заступником парламентського комітету з питань молоді і спорту.



Жан Беленюк у Верховній Раді / Фото "Суспільного"

Попри те, що Жан пішов у політику, спорт він не покинув. Перебуваючи у статусі парламентаря він переміг на престижному гран-прі у Хорватії та здобув "бронзу" чемпіонату Європи у 2021 році.

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Особисте життя спортсмена

Про особисте життя 30-річного спортсмена відомо мало, свої стосунки він не афішує. У лютому 2020 року в ефірі одного з українських телеканалів він зізнався, що вже готовий до створення сім'ї та планування дітей. Беленюк також поділився тим, що йому не дуже подобаються спортивні дівчата – з кубиками та "сталевими м'язами". Проте підкреслив, що найважливіше, аби майбутня супутниця була йому близькою за духом та поглядами.