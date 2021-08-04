Беленюк переміг у фіналі греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів. Український спортсмен здолав угорця Віктора Лерінца.
До теми Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020
Борець станцював гопак
Натхненний перемогою Беленюк від радості навіть почав танцювати. Спершу він накрився прапором України та пройшовся ареною махаючи всім рукою. Після того борець кинувся танцювати гопака. Наприкінці танцю олімпієць тричі стрибнув шпагатом. Присутні у той час аплодували переможцю.
Беленюк станцював гопак на Олімпіаді-2020: відео
Збірна України здобула 4 медалі за день
4 липня для українських олімпійців видався дуже вдалий день. Вони здобули одразу 4 медалі:
- "золото" – Жан Беленюк;
- "срібло" – Парвіз Насібов у категорії до 67 кілограмів у греко-римській боротьбі. Спортсмен поступився іранцю Мохаммеду Реза Гераї;
- "бронза" – синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук.
- "бронза" – борчиня Ірина Коляденко. Вона здолала латвійку Анастасію Григор'єву.