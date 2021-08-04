Беленюк переміг у фіналі греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів. Український спортсмен здолав угорця Віктора Лерінца.

До теми Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020

Борець станцював гопак

Натхненний перемогою Беленюк від радості навіть почав танцювати. Спершу він накрився прапором України та пройшовся ареною махаючи всім рукою. Після того борець кинувся танцювати гопака. Наприкінці танцю олімпієць тричі стрибнув шпагатом. Присутні у той час аплодували переможцю.

Беленюк станцював гопак на Олімпіаді-2020: відео

Збірна України здобула 4 медалі за день

4 липня для українських олімпійців видався дуже вдалий день. Вони здобули одразу 4 медалі: