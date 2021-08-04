Про невисокий рівень умов підготовки в Україні

Анна Рижикова перетнула фінішну лінію п'ятою та залишалась задоволена результатом. Українка оцінила високу конкуренцію на дистанції. Легкоатлетка зазначила, що боротись за вищі місця з цими конкурентками українкам дуже складно.

Варте уваги Медалі немає, завтра про мене забудуть, – бігунка Рижикова оцінила 5 місце на Олімпіаді

Виділила Рижкова американських бігунок. Але їх високий результат є закономірністю. У країні висока конкуренція, ніхто із них не хоче поступатись одна одній. Тому Анна не здивована, що у фіналі саме представниця США встановила новий світовий рекорд.

До теми. Олімпійською чемпіонкою стала американка Сідні Маклафлін. Бігунка фінішувала з результатом 51.46 – новий світовий рекорд на цій дистанції.

Рижикова зізналась, що не хотіла згадувати про умови підготовки, але наголосила, що в Україні на відміну від інших країн, не створюються умови для того, щоб показувати найвищі результати. Прикладом для порівняння стала підготовка феноменальної легкоатлетки з Нідерландів Фемке Бол, яка здобула "бронзу" Олімпіади-2020.

Не дуже хотілося б це казати, але соромно за свою країну. Коли ми виїжджаємо на старти, за мною стоїть тренер, масажист, моя сім'я у якості підтримки. А на них працює ціла команда. Виходить, що я один у полі воїн проти цілої армії,

– відверто розповіла спортсменка.

Приклад для наслідування

"Фемке – дуже сильна, і як людина вона гарна, і як спортсмена. Молода та гарна, висока і тренується, не скажу, що вона лежить і нічого не робить. Але я сама собі шукаю засоби відновлення, роблю все з тренерами, масажистами, з тими людьми, яких сама знайшла і мені допомагають. А вони з цього приводу навіть не задумуються, за них все це робить науковий підхід – це трішки може пояснити сьогоднішнє місце. Нікого не звинувачую, це правда життя така", – додала українка.

Не стала Рижикова заглядати у майбутнє. Бігунка ще не може сказати, чи буде виступати на наступній Олімпіаді-2024 у Парижі. Конкретніше Анна зможе відповісти після завершення сезону.