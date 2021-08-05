Золото Беленюка

Сборная Украины лишь 4 августа завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде-2020. Борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в весовой категории до 87 кг.

После финального боя и победы Беленюк на радостях станцевал гопак. А во время комментария – расплакался в прямом эфире.

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Еще три медали

Украина могла получить еще одну золотую медаль. И тоже в греко-римской борьбе. Но Парвиз Насибов уступил в финале и завоевал серебряную медаль.

Однако стоит отметить, что для 22-летнего Насибова это первая Олимпиада, и он сразу дошел до финала.

Бронзу Украина тоже получила в борьбе. Ирина Коляденко получила ее в весовой категории до 62 кг.

Первую в истории медаль по синхронному плаванию на Олимпиаде для Украины завовевал дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук. При этом во время награждения диктор ошибочно назвал их представительницами ОКР.

Была близка Украины и к медали в метании молота. Однако Михаил Кохан показал лишь четвертый результат.

В финале 400 метров с барьерами на Олимпиаде-2020 украинка Анна Рыжикова и Виктория Ткачук финишировали рядом. Рыжикова стала пятой, а Ткачук – шестой. После забега Рыжикова пожаловалась на условия подготовки спортсменов в Украине.

Новый-старый тренер Руха

Львовский Рух неожиданно уволил главного тренера Ивана Федько. Официально – по соглашению сторон. Это произошло в обед. А уже после обеда команду возглавил новый наставник – белорус Леонид Кучук. Он уже тренировал "желто-черных" – с февраля по ноябрь 2019 года. Тогда Федик был его помощником в команде.