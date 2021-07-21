Екскурс по Олімпійських іграх-2020: розклад, де дивитися, які шанси в України

П'ять років очікування і нарешті літні Олімпійські ігри стартують у Токіо. Японія офіційно здобула право провести Ігри у Токіо ще у 2013 році. Уже у 2020 році японці були готові відкрити двері для всіх спортсменів світу, однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи.

Олімпіада в час пандемії

Ігри у Токіо мали відбутися влітку 2020 року. Як відомо, літні Олімпійські ігри, як і зимові, проводять один раз на чотири роки.

Варте уваги Девіз Олімпійських ігор змінили вперше в історії

Через пандемію у 2020 році не було жодних шансів провести Олімпіаду, тому Ігри перенесли на 2021 рік. Японія витратила рекордні 15,4 мільярда доларів на організацію Олімпійських ігор. Це найдорожчі літні Ігри в історії.

Бюджет Ігор після перенесення на рік був переглянутий. На створення безпечного середовища для проведення турніру додатково витратили 900 мільйонів доларів.

На відміну від футбольного чемпіонату Європи, Олімпійські ігри скасовувалися та навіть переривалися.

Не складно здогадатися, що Іграм завадили війни – Перша та Друга світові. Оліміада-1916 не відбулася у Берліні через війну. Організатори Ігор надіялися, що Олімпіаду вдасться провести, але війна затягнулася. Не допомогло навіть перемир'я на час Олімпійських ігор.

У 1936 році Німеччина таки провела Олімпіаду, право на проведення якої здобула ще до режиму Адольфа Гітлера. Попри бойкот багатьох країн, МОК не знайшов причин, чому перенести Ігри в Барселону. З часом МОК визнав помилку.

Японія планувала прийняти Олімпійські ігри у 1940 та 1942 роках. Але через війну з Китаєм відмовилася провести Ігри. Хоча Олімпіади перенесли у Фінляндію та Німеччину – змагання не відбулися через війну. Скасовано було й Олімпіаду-1944, яка мала відбутися у Лондоні.

У 1972 році на Олімпійських іграх у Мюнхені стався теракт, через які змагання були призупинені. 5 вересня 1972 року член терористичної палестинської організації "Чорний вересень" захопили в заручники ізраїльських спортсменів. Поліція і спецназ ФРН діяли вкрай неефективно, в результаті загинули 11 заручників.

Якщо порівнювати з Євро-2020, то Олімпіада-2020 пройде без вболівальників та справді за суворих обмежень. У Японії наразі надзвичайний стан. Влада країни зіткнулася з критикою через рішення проводити Олімпіаду.

Учасників Олімпіади попросили скоротити чисельність своїх делегацій. Спортсменам заборонено відвідувати визначні місця та максимально обмежити контакти. Щодня атлети проходять тестування на COVID-19. Також олімпійців мали вакцинувати.

Попри суворі обмеження в олімпійському селищі та серед спортсменів, вже були зафіксовані випадки коронавірусу.

Рівень суворості обмежень підтверджує випадок з українкою Вікторією Ус. На її рейсі в людини виявили коронавірус. Попри те, що Вікторія здає негативні ПЛР-тести, вона вимушена бути на самоізоляції й обмежена у тренуваннях.

Олімпійські об'єкти

Для проведення змагань будуть залучені понад 40 спортивних об'єктів. У межах Токіо 33 олімпійські об'єкти, 20 з яких розташовані на відстані до 8 кілометрів від олімпійського селища.

Зонально основна частина об'єктів Олімпіади-2020 зосереджені у двох кластерах – Зоні Спадщини і Зоні Токійської затоки.

Більшість об'єктів вже були наявною інфраструктурою. Головна арена Токіо-2020 – Національний олімпійський стадіон.



Національний олімпійський стадіон / Фото Getty Images

Коли відбудуться Олімпійські ігри

Офіційно дата проведення Олімпійських ігор-2020 – 23 липня – 8 серпня. Церемонія відкриття запланована на п'ятницю 23 липня. Початок о 14:00 за київським часом.

Олена Костевич і Богдан Нікішин –на відкритті Ігор ХХХІІ Олімпіади в Токіо! Вперше в історії проведення Ігор країни-учасниці мають одразу двох прапороносців – жінку та чоловіка. Це пов'язано з активною позицією МОК щодо відстоювання принципів гендерної рівності.

Формально Олімпіада-2020 розпочалася ще 21 липня. У цей день розпочалися олімпійські мінітурніри з футболу, бейсболу та софтболу.

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Розіграш медалей розпочнеться 24 липня. Церемонія закриття запланована на 8 серпня.

Символи Олімпіади

Талісман Олімпіади розфарбований в біло-синю клітинку. За словами дизайнерів, які створили талісман, поєднуючи традиції стилю манга і риси хай-теку, він дуже спортивний і відрізняється сильним почуттям справедливості.

За їх задумом, талісман має здатність моментально переміщатися в просторі в будь-якому напрямку.



Талісмани Олімпійських ігор / Фото tokyo2020.org

Олімпійська емблема Ігор XXXII Олімпіади має вигляд кільця з візерунка шахівниці кольору індиго. Такий візерунок був популярний у Японії в епоху Едо (1603 – 1867 роки).

Кожен прямокутник символізує різні країни і культури, а також різноманіття світу, об'єднане навколо спорту. Незважаючи на перенесення Ігор на 2021 рік, змагання залишили назву Токіо-2020.



Олімпійська емблема​ / Фото tokyo2020.org

Для призерів Олімпіади та паралімпіади було виготовлено близько 5 тисяч медалей – золотих, срібних та бронзових. Для їх виготовлення використали колишню побутову техніку та смартфони.

Японська влада організувала збір непотрібної електроніки. По всій країні діяли близько 4 тисяч пунктів прийому. Всього було зібрано понад 79 тонн несправної техніки, що включало понад 6 мільйонів одних тільки мобільних телефонів.



Медалі для Олімпіади / olympics.com

Де та коли дивитися Олімпіаду

Між Києвом та Токіо 6 годин різниці. Тому, коли в Японії стартуватиме ігровий день, в Україні ще буде ніч. Та не варто розчаровуватися!

Вирішальній події на Іграх будуть відбуватися, коли у Токіо буде вечір. Натомість в Україні це буде день.

Загалом змагання відбуватимуться з 03:00 ранку до 17:00 вечора за київським часом.

В Україні Офіційний транслятор Олімпіади – Суспільне. Переглядати Ігри можна буде на телеканалі UA: Перший та на сайті "Суспільне Спорт".

Спорт 24 гарантує оперативне інформування.

Яке представництво в України

В Токіо близько 11 тисяч атлетів змагатимуться у 33 видах спорту й розіграють 339 комплектів медалей.

Україну на найголовнішому старті Планети представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах). На жаль, на Іграх у Токіо Україна матиме найменшу кількість представників у своїй історії.

Україна представлена у:

бадмінтоні, боксі, боротьбі вільній (та жіночій) греко-римській, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі), гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, плаванні артистичному, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, тенісі настільному, триатлоні та фехтуванні.

Україна не буде представлена у таких командних видах спорту, як футбол, волейбол, гандбол, баскетбол.

З детальною інформацією про усіх наших олімпійців можна ознайомитися тут



Парадна форма збірної України / Фото НОК України

Втрати України

Перед самою Олімпіадою збірна України втратила багатьох спортсменів, які потенційно могли принести нагороди.

У першу чергу йдеться про олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Наш гімнаст отримав дискваліфікацію на 4 роки через провалений допінг.

Допінг не дозволив поїхати на Олімпіаду-2020 важкоатлету Дмитру Чумаку та боксеру Євгену Барабанову. Призер чемпіонатів світу Ігор Главан також не поїхав у Токіо. Українцю продовжили дискваліфікацію через допінг.

Втратила шанс поїхати у Токіо титулована легкоатлетка Ольга Ляхова. Через народження дитини вона пропустила відбірковий турнір. Ляхова могла поїхати у Токіо, якби за це проголосував тренерський комітет. Однак Ользі відмовили.

Травми завадили поїхати на Олімпійські ігри тенісистці Марті Костюк та борчині Аліні Грушиній.

Які в України шанси на медалі

Аналітична компанія Gracenote спрогнозувала Україні 21 медаль на Олімпіаді, 8 з яких золоті, 5 срібних та 8 бронзових.

Gracenote дослідила виступи спортсменів з часів останньої Олімпіади у 2016 році. І склала свій віртуальний медальний залік, врахувавши, скільки медалей може здобути кожна з країн.

Найбільші медальні надії України пов'язані з Дарією Білодід, Ігорем Радівіловим, Олександром Хижняком, Ольгою Харлан, Жаном Беленюком, та Ярославою Магучіх.



Ярослава Магучіх / Фото Getty Images

Також свій шанс матимуть каратисти Станіслав Горуна та Анжеліка Терлюга.

Україна на Іграх у Токіо має унікального представника. У стрибках у воду нас представить 15-річний чемпіон Європи Олексій Середа.

Серед спортсменів, які на слуху, в України Еліна Світоліна, Юлія Левченко, Даяна Ястремська, Марина Бех-Романчук, Михайло Романчук. Та їм доведеться стрибнути вище голови у погоні за медалями.

Україна на попередніх Іграх

Україна традиційно краще виступає на Літніх Олімпійських іграх. Досі найкращою Олімпіадою для України є ігри в Атланті-1996. Тоді Україна вперше була представлена окремою командою, а весь світ дізнався, хто такий Володимир Кличко. Україні вдалося виграти рекордні 23 медалі, 9 з яких були золотими.

На Олімпіадах у 2004 та 2008 роках нашій збірній вдавалося наблизитися до показника – по 22 медалі (8 та 7 золотих відповідно).

На Олімпіаді-2012 у Лондоні наші спортсмени здобули 19 нагород, з яких 5 золотих.

На Олімпійських іграх-2016 Україна встановила абсолютний антирекорд. Попередні Ігри в Ріо принесли Україні тільки 11 медалей і лише дві золоті.

Призові українців

Міністерство молоді та спорту залишило призові для спортсменів на рівні попередніх Олімпійських ігор.

Однак у гривнях гонорар для наших спортсменів зріс, адже змінився курс долара. У серпні 2016 року один долар коштував 25,1 гривні, коли в липні 2021 року – 27,2 гривні.

золото – 125 тисяч доларів;

срібло – 80 тисяч доларів;

бронза – 55 тисяч доларів.

На підготовку та участь українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх у 2021 році, підготовку до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор виділено 2,8 мільярда гривень. У цю суму входять призові за медалі.

Програма Олімпійських ігор

На Олімпіаді будуть змагання у 33 видах спорту (55 різних дисциплін). Загалом це 339 подій за 22 дні.

Календар виступів топ-спортсменів України

Детально з календарем Ігор у Токіо можна ознайомитися тут

24 липня

11:00 – 13:40. Дзюдо. Жінки – 48 кг (Дарія Білодід)

26 липня

05:00 – 08:45. Бокс. Чоловіки – 75 кг (Олександр Хижняк)

12:00 – 16:25. Фехтування. Жіноча шабля (Ольга Харлан)

3 серпня

3:00 – Легка атлетика. Жінки – стрибки у довжину (Марина Бех-Романчук)

4 серпня

12:15 – 16:00. Греко-римська боротьба – 87 кг (Жан Беленюк)

5 серпня

11:00 – 15:40. Карате. Куміте жінки до 55 кг (Анжеліка Терлюга)

6 серпня

11:00 – 15:40. Карате. Куміте чоловіки до 75 кг (Станіслав Горуна)

7 серпня

12:50. Легка атлетика. Жінки, висота (Ярослава Магучіх)

Нові види спорту та фаворити Олімпіади

Вперше з Олімпіади-2008 у програму повертаються бейсбол та софтбол. Карате, спортивне скелелазіння, серфінг та скейтбординг – вперше увійшли в програмі Олімпійських ігор.

На Олімпійських іграх буде чимало зіркових спортсменів. Чого тільки варта збірна США з баскетболу.

Чимало топ-представників у тенісі, зокрема – перша ракетка світу Новак Джокович та титулована японка Наомі Осака.



Новак Джокович / Фото Getty Images

Особлива увага буде прикута до шведського стрибуна Армана Дюплантіса. Він побив неймовірні рекорди Сергія Бубки.

По нові нагороди їде американська гімнастка Сімоне Байлз, яка в Ріо взяла чотири золота. Високі шанси на золото у Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс з Ямайки. Вона найшвидша з нині живих жінок на планеті.

У 2019 році Еліуд Кіпчоґе став першим, хто пробіг марафон менше, ніж за дві години. Тому його перемозі у Токіо не варто дивуватися.

Загалом боротьба у медальному заліку розгорнеться між США, Китаєм та Великою Британією.

Олімпійські ігри без Росії

Росії не буде на двох Олімпіадах поспіль. Відповідне рішення наприкінці 2020 року прийняв Спортивний арбітражний суд (CAS).

9 грудня 2019 року Міжнародна антидопінгова агенція (The World Anti-Doping Agency, WADA) на чотири роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі Олімпіадах і чемпіонатах світу.

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Причиною для відсторонення Росії стало розслідування за даними з бази Московської антидопінгової лабораторії, в якій містяться результати досліджень за 2012 – 2015 роки.

Незалежні експерти встановили, що в базу вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

РУСАДА оскаржило це рішення у CAS. Слухання у справі пройшли з 2 до 5 листопада 2020 року. Росії вирішили скоротити дискваліфікацію.

На Олімпіаді у Токіо не зможе побувати президент Росії Володимир Путін. CAS заборонив кривавому диктатору відвідувати Ігри.

"Чисті" спортсмени з Росію зможуть виступити під нейтральним прапором. Замість гімну Росії гратиме музика відомого композитора Петра Чайковсього.