"Я насолоджусь цим": гравець Ліверпуля зловтішається зі знущання над Зінченком – відео

Трент Александр-Арнольд дуже тішиться одним зі своїх асистів. Блазнем епізоду став Олександ Зінченко.

Трент Александр-Арнольд пригадав свій асист, який домопіг камбекнути у матчі з Арсеналом (2:2). Англійський захисник продемонстрував свою техніку у всій красі.

Варте уваги Ексклуб Яремчука покарали в УЄФА: фанати "орлів" завдали травми юному уболівальнику суперника

Антигерой для "канонірів", герой – "мерсисайдців"

Гравець Ліверпуля визнав, що ця результативна дія приносить йому неабияке завдоволення. Александр-Арнольд пошив у дурні українського універсального гравця Олександра Зінченка, якого згодом критикували за саме цей пропущений гол від Ліверпуля. Захисник "мерсисайдців" ж викарбував собі цей асист у пам'яті, де Зінченко відіграв роль негативного персонажа.

Чесно кажучи, я насолоджуюся цим асистом. Були невеликі вагання, тому що спершу я намагався прокинути Зінченку поміж ніг, а потім подумав, що не вдасться. Але потім передумав: "Ні, треба продовжувати". Після того, як я його обіграв, думав, що ж робити. Або я сильно прострілюю вздовж воротарського, або просто подаю. Зрештою, ухвалив правильне рішення,

– розповів Трент.

Асист Александра-Арнольда:

Олександр Зінченко в Арсеналі