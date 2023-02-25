Лестер – Арсенал 0:1
Гол: Мартінеллі, 46
На матч проти Лестера "канонірів" вивів з капітанською пов'язкою Олександр Зінченко, пише 24 канал. Таким чином клуб висловив свою підтримку українському народу в річницю вторгнення Росії.
До теми Футболісти АПЛ вийдуть на наступні матчі у синьо-жовтих пов'язках на підтримку України
Капітан Зінченко привів Арсенал до перемоги
Гра пройшла за повної переваги підопічних Артети. Господарі поля, на диво, виглядали безпомічно проти лідера чемпіонату.
В середині першого тайму команди обмінялися забитими голами, але арбітр скасував обидва взяття воріт. На перерву суперники пішли за нульового рахунку.
Проте перша ж атака в другій 45-хвилинці завершилася взяттям воріт. Вінгер "канонірів" Леандро Троссард на лівому фланзі знайшов пасом Габріеля Мартінеллі й той влучно пробив у правий кут воріт. Голкіпер господарів був безсилий допомогти команді.
Цей м'яч став єдиним у матчі, який закріпив лідерство Арсеналу в таблиці АПЛ. Тепер на рахунку підопічних Артети 57 пунктів.
Олександр Зінченко провів на полі весь ігровий час і був одним з кращих у складі команди. Українець отримав від WhoScored 7,4 бала, поступившись лише автору забитого голу Мартінеллі. Бразильський форвард отримав оцінку 7,5.