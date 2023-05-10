11 квітня Інтер на виїзді обіграв Бенфіку 0:2 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. 19 квітня команди розписали бойову мирову 3:3, а у півфінал турніру пробився Інтер, де зіграє проти іншого італійського клубу Мілана.

Варто побачити М'яч вийшов в аут: МанСіті забив спірний гол у ворота Реала в Лізі чемпіонів – відео моменту

Справедливе покарання для "орлів"

Окрім результативності матч-відповідь Інтер – Бенфіка запам'ятався скандальною поведінкою фанатів "орлів". Вони закидали уболівальників суперника димовими шашками і фаєрами. Через такі дії фанатів Бенфіки декілька людей отримали травми, серед них 8-річний хлопчик.

Внаслідок інциденту місцева поліція затримала 19 фанатів Бенфіки, а сам клуб просив вибачення за таку дику поведінку своїх уболівальників.

На цю поведінку свою увагу звернули в УЄФА, яка 9 травня винесла вердикт Бенфіці. Тепер лісабонський клуб повинен сплатити штраф у розмірі 35 тисяч євро. Також Бенфіка не зможе розраховувати на підтримку своїх уболівальників у наступному виїзному матчі в єврокубках.

Лісабонському клубу заборонили продавати на такий виїзний поєдинок квитки.

Боротьба Інтера та Бенфіки за ЛЧ-2023/2024

Відзначимо, що Бенфіка, за яку раніше виступав український форвард Роман Яремчук, після 31-го туру лідирує у Прімейра-Лізі Португалії. Перевага "орлів" над другим Порту складає 4 бали – 80 очок проти 76-ти у суперника.

До кінця сезону-2022/2023 у португальській першості клубам залишилось зіграти лише 3 тури. Тому боротьба за "золото" між Бенфікою та Порту ще триває. Однак обидва клуби вже точно зіграють у наступному сезоні-2023/2024 у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Інтер ж бореться у цьогорічному розіграші ЛЧ. 10 травня "нерадзуррі" проведуть перший півфінальний матч проти Мілана. Інтер зіграє на виїзді. Поєдинок-відповідь запланований на 16 травня.

У Серії А Інтер із 63 балами йде 4-м, це також зона групового раунду ЛЧ. "Нерадзуррі" ще мають шанс підійнятись на друге місце. До другого Ювентуса відставання у 3 очки.