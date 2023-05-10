Трент Александр-Арнольд пригадав свій асист, який домопіг камбекнути у матчі з Арсеналом (2:2). Англійський захисник продемонстрував свою техніку у всій красі.
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Антигерой для "канонірів", герой – "мерсисайдців"
Гравець Ліверпуля визнав, що ця результативна дія приносить йому неабияке завдоволення. Александр-Арнольд пошив у дурні українського універсального гравця Олександра Зінченка, якого згодом критикували за саме цей пропущений гол від Ліверпуля. Захисник "мерсисайдців" ж викарбував собі цей асист у пам'яті, де Зінченко відіграв роль негативного персонажа.
Чесно кажучи, я насолоджуюся цим асистом. Були невеликі вагання, тому що спершу я намагався прокинути Зінченку поміж ніг, а потім подумав, що не вдасться. Але потім передумав: "Ні, треба продовжувати". Після того, як я його обіграв, думав, що ж робити. Або я сильно прострілюю вздовж воротарського, або просто подаю. Зрештою, ухвалив правильне рішення,
– розповів Трент.
Асист Александра-Арнольда:
Олександр Зінченко в Арсеналі
- Олександр Зінченко перебрався до столичного колектива з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро.
- Українець відразу став важливою частиною побудови гри "канонірів", чим прикував до себе увагу та шану легенд футболу.
- До того ж Зінченко став тіньовим лідером лондонського колективу, дії якого почала наслідувати навіть молодь "канонірів". Також Олександр в одному з матчів АПЛ все-таки вийшов на поле з капітанською пов'язкою.
- Олександр забив свій перший гол в АПЛ саме у футболці Арсенала – він за меж карного майданчика потужним ударом в нижній кут вразив ворота Астон Вілли.
- До того ж Зінченко добився неабиякого визнання у складі "канонірів". Олександр потрапив до символічної збірної сезону АПЛ, а також визнавався найкращим лівим захисником світу за версією FourFourTwo. До того ж Олександр став першим українцем, який відіграв 100 матчів на рівні АПЛ,