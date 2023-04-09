Ліверпуль – Арсенал 2:2

Голи: Мартінеллі, 8, Жезус, 28 – Салах, 42, Фірміно, 87.

У чемпіонаті Англії завершився 30 тур АПЛ. На вечір неділі був винесений центральний поєдинок вікенду – Ліверпуль приймав чинного лідера таблиці Арсенал, пише 24 канал.

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"Каноніри" мають перевагу над Манчестер Сіті всього у п'ять балів. Лондонцям було вкрай важливо не просто брати бали на "Енфілді", а ще і перемагати.

Сам же Ліверпуль цього сезону переживає кризу, але грандам протистояв успішно. На рахунку команди Клоппа перемоги у матчах з Манчестер Сіті та Тоттенхемом, а також виніс Манчестер Юнайтед з рахунком 7:0.

Початок за Арсеналом

Втім проти Арсенала мерсисайдці почали провалюватись у першому таймі, пропустивши двічі за півгодини. Спочатку Мартінеллі влучно завершив стрімку атаку своєї команди, скориставшись позиційною помилкою захисту Ліверпуля.

А згодом Габріель виступив у ролі асистента. Бразилець точно навісив на співвітчизника Габріеля Жезуса, який головою пробив Аліссона. Лише після цього Ліверпуль прокинувся і притиснув гостей до своїх воріт.

Ще до перерви Салах зумів скоротити відставання. Робертсон прострілив з флангу, Хендерсон доправив снаряд на єгиптянина і той впритул розстріляв Рамсдейла.

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Ударний другий тайм Ліверпуля

Втім вже на початку другого тайму Мохамед став антигероєм. Холдінг збив суперника у своєму майданчику, але Салах пробив повз ворота з пенальті.

У фінальному відрізку Ліверпуль продовжив тиснути і зміг таки досягти свого за три хвилини до кінця основного часу. Одним із винуватців голу став Олександр Зінченко.

Українець дав Александеру-Арнольду прокинути собі між ніг і навісити у центр. Там на подачу відгукнувся Фірміно, якого ніхто не накрив. Бразилець добив снаряд у ворота Рамсдейла.

Результат на користь Манчестер Сіті

У компенсований час Ліверпуль мав кілька моментів, щоб вирвати перемогу. Але на висоті був Рамсдейл, який двічі рятував команду від вірного голу. Підсумкова нічия (2:2) грає на руку Манчестер Сіті в першу чергу.

Команда Гвардіоли відстає від лідера на шість балів, але має поєдинок у запасі. До того ж, через два тури на претендентів на чемпіонство очікує очна битва.

У свою чергу нічия також не сильно допомагає Ліверпулю у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. Мерсисайдці йдуть восьмими і мають аж 12 балів відстані від топ-четвірки. Лише диво може допомогти команді Клоппа повернутись у головний турнір Європи.

Варто знати. У наступному турі Арсенал гратиме на своєму полі проти Вест Хема, який бореться за виживання. На Ліверпуль же чекає виїзд до іншого аутсайдера Лідса.