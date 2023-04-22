Олександр Зінченко став першим українцем, який провів 100 матчів в рамках АПЛ. Ще п'ять "синьо-жовтих" футболістів дісталися такої позначки у топ-5 лігах.

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Фартовий українець

Універсальний футболіст провів свій сотий поєдинок в "Туманному Альбіоні", це сталося у матчі з Саутгемптоном, який відібрав очки в лідера АПЛ Арсенала (3:3). Тим не менш, такий нервовий поєдинок зробив Зінченка першим у своєму роді. У футболці Арсенала Олександр зіграв 24 матчі, а ще 76 поєдинків він провів за Манчестер Сіті.

Таким чином, захисник Арсенала став першим українцем, який зіграв в 100 матчах АПЛ та шостим, який провів таку кількість матчів в топ-5 лігах. Андрій Шевченко (48 матчів за Челсі), Андрій Воронін (27 матчів за Ліверпуль), Сергій Ребров (59 матчів за Тоттенхем) та Андрій Ярмоленко (66 матчів за Вест Хем), які виступали в Англії, не змогли добитися такої позначки як Зінченко. Зазначимо, що в 79 іграх зі 100 командам Олександра вдавалося перемогти. Зінченка у цьому плані випередив тільки Емерік Ляпорт, у якого 82 перемоги у перших 100 матчах.

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