Трент Александр-Арнольд вспомнил свой ассист, который домопог камбэкнут в матче с Арсеналом (2:2). Английский защитник показал свою технику во всей красе.
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Антигерой для "канониров", герой – "мерсисайдцев"
Игрок Ливерпуля признал, что это результативное действие приносит ему большое удовольствие. Александр-Арнольд пошил в дураках украинского универсального игрока Александра Зинченко, которого впоследствии критиковали за этот пропущенный гол от Ливерпуля. Защитник "мерсисайдцев" же отчеканил себе этот ассист в памяти, где Зинченко сыграл роль отрицательного персонажа.
Честно говоря, я наслаждаюсь этим ассистом. Были небольшие колебания, потому что сначала я пытался прокинуть Зинченко между ног, а потом подумал, что не удастся. Но потом передумал: "Нет, нужно продолжать". После того, как я его обыграл, думал, что делать. Либо я сильно простреливаю вдоль вратарской, либо просто подаю. В конце концов, принял правильное решение,
– рассказал Трент.
Ассист Александра-Арнольда:
Александр Зинченко в Арсенале
- Александр Зинченко перебрался в столичный коллектив из Манчестер Сити за 35 миллионов евро.
- Украинец сразу стал важной частью построения игры "канониров", чем приковал к себе внимание и уважение легенд футбола.
- К тому же Зинченко стал теневым лидером лондонского коллектива, действия которого начала подражать даже молодежь "канониров". Также Александр в одном из матчей АПЛ все-таки вышел на поле. с капитанской повязкой.
- Александр забил свой первый гол в АПЛ именно в футболке Арсенала – он за пределы штрафной мощным ударом в нижний угол поразил ворота Астон Виллы.
- К тому же Зинченко добился незаурядного признания в составе "канониров". Александр попал в символическую сборную сезона АПЛ, а также признавался лучшим левым защитником мира по версии FourFourTwo. К тому же Александр стал первым украинцем, который отыграл 100 матчей на уровне АПЛ,