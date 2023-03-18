26-річного футболіста збірної України англійські уболівальники вже називають "капітаном без пов'язки". Зінченко веде команду до перемоги, є мотиватором, як у роздягальні, так і на футбольному полі, а також закохав своєю грою фанів Арсенала.

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Йому немає рівних

Закохані в Олександра не лише фанати, а й футбольні експерти та журналісти. Наприклад, видання FourFourTwo назвав Зінченка найкращим лівим захисником планети. Цікаво, що в Арсеналі українець грає, як на позиції лівого захисника, так і в центрі поля. Позиція Олександра у матчі залежить від ситуації зі складом та ротаціями.

За версією FourFourTwo, Зінченко випередив Люка Шоу із Манчестер Юнайтед та Тео Ернандеса, який виступає за Мілан.

Є у цій десятці найкращий є одноклубники інших українців Михайла Мудрика та Андрія Луніна – Бен Чілвелл (Челсі) та Ферлан Менді (Реал).

Топ-10 лівих захисників світу за версією FourFourTwo

1. Олександр Зінченко (Арсенал)

2. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

3. Тео Ернандес (Мілан)

4. Ендрю Робертсон (Ліверпуль)

5. Альфонсо Девіс (Баварія)

6. Натан Аке (Манчестер Сіті)

7. Ферлан Менді (Реал)

8. Жорді Альба (Барселона)

9. Нуну Мендеш (ПСЖ)

10. Бен Чілвелл (Челсі)

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