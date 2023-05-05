Олександр Зінченко став членом символічної збірної АПЛ у FIFA 23. Троє одноклубників українця також потрапили у перелік.

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Тіньовий лідер

Олександр Зінченко своїми стараннями заслужив відзнаки. Український захисник отримав картку від FIFA 23 з рейтингом 92, яка стала сьомою у загальному заліку. Також футбольний симулятор оцінив певні критерії Зінченка, такі як: швидкість (91), удар (82), пас (92), дриблінг (92), захист (88), фізичні дані (83). У збірній сезону Олександр звичайно ж перекриває позицію лівого захисника. На відео, на якому демонструють яскраві моменти кожного учасника "дрімтім", відзначили емоційність українця.

Збірна сезону Англійської Прем'єр-ліги

Воротар – Рамсдейл (Арсенал).

Захисники – Зінченко, Саліба (обидва Арсенал), Діаш (Манчестер Сіті), Тріп'є (Ньюкасл).

Півзахисники – Каземіро (Манчестер Юнайтед), Едегор (Арсенал), Де Брюйне (Манчестер Сіті).

Нападники – Салах (Ліверпуль), Голанд (Манчестер Сіті), Рашфорд (Манчестер Юнайтед).

Картка Зінченка / FIFA

Картки гравців, які потрапили у збірну сезону / FIFA

Відео представлення "дрімтім"