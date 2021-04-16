Яремчук визначиться з новим клубом до Євро-2020: Гент хоче солідні гроші за трансфер

Український форвард Гента Роман Яремчук хоче визначитися з новим клубом до початку чемпіонату Європи-2020. Бельгійці повісили цінник на футболіста з колючою ціною.

Гент хоче збагатитись на трансфері

Роман Яремчук не хоче чекати до завершення Євро-2020. Футболіст робить це для того, щоб не відволікатись від матчів за національну команду зайвими питаннями.

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Гент вирішив скористатись таким розвитком подій та солідно заробити на трансфері забивного нападника. Бельгійці оцінили продаж футболіста збірної України у 20 мільйонів євро. Мінімальна сума, яку хоче виручити Гент складає 15 мільйонів євро.

Його ціна зросла на 2 мільйони євро у порівнянні з попереднім оцінюванням.

Спеціалізований портал Тransfermarkt повісив цінник на гравця, який склав 13 мільйонів євро.

Така сума може стати на заваді трансферу Яремчука. Не так багато клубів готові віддати такі гроші за 25-річного нападника.

Що відомо про відхід Яремчука з Гента