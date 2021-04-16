Яремчук визначиться з новим клубом до Євро-2020: Гент хоче солідні гроші за трансфер

Український форвард Гента Роман Яремчук хоче визначитися з новим клубом до початку чемпіонату Європи-2020. Бельгійці повісили цінник на футболіста з колючою ціною.
Гент хоче збагатитись на трансфері
Роман Яремчук не хоче чекати до завершення Євро-2020. Футболіст робить це для того, щоб не відволікатись від матчів за національну команду зайвими питаннями.
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Гент вирішив скористатись таким розвитком подій та солідно заробити на трансфері забивного нападника. Бельгійці оцінили продаж футболіста збірної України у 20 мільйонів євро. Мінімальна сума, яку хоче виручити Гент складає 15 мільйонів євро.Спеціалізований портал Тransfermarkt повісив цінник на гравця, який склав 13 мільйонів євро. Його ціна зросла на 2 мільйони євро у порівнянні з попереднім оцінюванням.
Така сума може стати на заваді трансферу Яремчука. Не так багато клубів готові віддати такі гроші за 25-річного нападника.
Що відомо про відхід Яремчука з Гента
- ЗМІ повідомляли, що Рома двічі цікавилась послугами Яремчука та була готова запропонувати солідну суму у розмірі до 12 мільйонів євро. Сам головний наставник "вовків" Паулу Фонсека спростував ці чутки. Італійський гранд не спостерігав за українським нападником.
- Також футболістом цікавились Спортинг, Брюгге та Арсенал. Сам футболіст хотів покинути клуб, але в один момент змінив свою позицію та залишився у команді.
- У Генті не стали заперечувати та пішли назустріч Роману. Вони дали гарантію українцю, що той покине клуб вже влітку 2021 року після чемпіонату Європи. Все заради того, щоб дати шанс Яремчуку зіграти за збірну України на турнірі.
- Форвард заявив, що не бачить перепон для того, щоб в майбутньому стати гравцем донецького Шахтаря.