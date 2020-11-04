Легенда світового футболу Дієго Марадона був госпіталізований. Йому була зроблена операція на головному мозку. Слова підтримки Марадоні висловив футболіст Ліонель Мессі.

Мессі опублікував спільну фотографію з Марадоною в інстаграмі.

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"Всіх сил світу тобі, Дієго. Я і вся моя сім'я хочемо побачити тебе в здоров'ї якомога швидше. Від душі обіймаю", – підписав фотографію Мессі.

Що відомо про стан здоров'я Марадони

Дієго Марадона потрапив до лікарні через три дні після святкування свого 60-ліття. Ювілей він відзначив 30 жовтня 2020 року.

Спочатку повідомлялося, що причиною госпіталізації стала депресія у колишнього футболіста.

Марадону відвезли у лікарню поблизу Буенос-Айреса на прохання його особистого лікаря. Останній вирішив, що там буде простіше оцінити загальний стан здоров'я ексфутболіста.

Однак згодом стало відом о, що Дієго Марадона переніс термінову операцію на головному мозку. У нього раніше діагностували субдуральну гематому.

З Мессі Марадона перетинався під час роботи в збірній Аргентини. Марадона очолював "альбіселесте" у 2008 – 2010 роках.