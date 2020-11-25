Відійшов у вічність один з найлегендарніших футболістів світу Дієго Марадона. Спорт 24 згадує найкращі голи "Золотого хлопчика".

Марадону часто порівнюють з Ліонелем Мессі, адже обидва виграли майже все на клубному рівні, пише 24 канал. Та Марадона має один знаковий титул, якого досі немає в Мессі – золоту медаль чемпіона світу (1986).

До теми Помер Дієго Марадона

Нещодавно в УЄФА згадували п'ятірку найкращих голів Марадони на чемпіонатах світу. У топ-5 увійшли м'ячі у ворота Італії, Угорщини, Греції, Бельгії та фантастичний прорив з дивовижним м'ячем Англії.

Топ-5 голів Марадони на чемпіонатах світу – відео

Рука бога

В 1/4 фіналу чемпіонату світу 1986 року Аргентина зустрічалася з Англією. Матч проходив 22 червня на стадіоні "Ацтека" в Мехіко. На 51-й хвилині Марадона відкрив рахунок.

Стів Ходж невдало відбив м'яч на свого воротаря Пітера Шилтона, і Марадона своєю лівою рукою, випередивши воротаря, переправив м'яч у ворота.

Арбітр зустрічі порушення правил не зафіксував. Цей гол викликав бійку на трибунах: англійці напали на аргентинців. Після гри Дієго сказав: "Я не торкнувся м'яча, це була рука Бога".

Відео скандального голу

Чи не найбільшу славу Марадона здобув в Італії, де виступав за "Наполі". У неаполітанському клубі Марадона зіграв 188 матчів та забив 81 гол.

Аргентинець двічі приводив "Наполі" до "Скудетто" – чемпіонства в Італії – сезоні 1986/87 та 1989/90. Що цікаво, з того часу "Наполі" ще жодного разу не ставав чемпіоном Італії.

Серія А згадала найкращі моменти легендарного аргентинця в італійському чемпіонаті.

Відео найкращих моментів Марадони в Серії А

Марадона, як і Ліонель Мессі, встиг пограти за "Барселону". На відміну від Лео, який продовжує грати в Іспанії, Дієго провів у Барселоні два роки – з 1982 до 1984-го.

Втім, "Барселона" все одно порівняла гру обох видатних аргентинців.

Порівняння Мессі та Марадони в "Барселоні" – відео