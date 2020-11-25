У віці 60 років 25 листопада помер Дієго Марадона один з найвідоміших у світі футболістів. У легенди футболу зупинилося серце. Про те, ким був Марадона та як за допомогою своєї "руки бога" він створив один з найбільших скандалів в історії футболу, ми розповімо в його біографії.

Про життя, шкідливі звички, а також футбольну кар'єру Дієго Марадони розповідаємо в матеріалі Спорту24.

До слова Помер Дієго Марадона

Біографія Дієго Марадони

Він народився 30 жовтня 1960 року в місті Ланусі, що в Аргентині в сім'ї звичайних працівників. Дієго був п'ятою дитиною, але першим сином. Його сім'я мала італійське й хорватське коріння.

Разом з хлопцями він змалечку ганяв м'яча у дворі, а згодом став найтехнічнішим серед них, тож усі хлопці хотіли, аби він грав у їхній команді. Що цікаво, спершу він грав останнього захисника й у вже більш старшому віці Дієго став грати ближче до нападу.

Дієго Марадона був одружений з Клавдією Вільяфаньєю, з якою був знайомий з юних років. Втім його неодноразово звинувачували в зрадах з аргентинськими й італійськими зірками та моделями. Сам футболіст цього не визнавав.

У 1987 році неаполітанка Крістіана Сінагра заявила в пресі, що вона народила сина від Марадони. Та той не з'явився на суд і відмовився проходити тест ДНК.

Хлопець, який, до речі, теж отримав ім'я Дієго, але прізвище Сінагра, став професійним футболістом і виступав за збірну Італії з пляжного футболу. У 2016 році Марадона таки визнав, що це його син.

Професійна кар'єра легенди аргентинського футболу

Дієго Марадона потрапив до першого свого юнацького клубу всього в 10 років. Це була молодіжка "Аргентінос Хуніорс", а партнери й суперники були на 3 роки старшими за хлопця. Через це тренер навіть не вірив у його вік.

Дебютував у дорослому футболі Дієго вже в 16 років. Всього за клуб він награв 167 матчів, забивши 116 м'ячів, поки в 1981 році не перейшов у "Бока Хуніорс". Там він затримався не довго й уже через рік поїхав підкорювати футбольну Європу.

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Кар'єра Дієго Марадони в Європі:

Барселона (1982 – 1984) – володар "Кубка короля" та Суперкубка Іспанії,

Наполі (1984 – 1991) – володар Кубка й Суперкубка Італії, двічі чемпіон Італії, володар Кубка УЄФА,

Севілья (1992 – 1993) – без трофеїв.

Справжньою легендою він став і досі залишається для неаполітанського клубу. Тут в Італії досі пам'ятають про Марадону. Крім того, він став чемпіоном і віцечемпіоном світу в складі збірної Аргентини.

Саме перемога на Мундіалі зробила Марадону всесвітньо знаменитим. Та не лише через його вдалу гру, а й через один з найбільших скандалів в історії футболу. Про нього розповімо нижче.



Графіті з Дієго Марадоною в Неаполі / Фото Open Skies

Рука бога чи рука шахрая

У 1986 році збірна Аргентини вдруге стала чемпіоном світу з футболу. Та все могло бути інакше – латиноамериканці могли б вилетіти ще у чвертьфіналі від Англії, якби не один епізод за участі Дієго Марадони.

На 51 хвилині матчу він вибіг на побачення з воротарем суперника Пітером Шилтоном й у верховій боротьбі забив м'яч рукою. Суддя порушення не помітив і гол зарахував.

Назвати Дієго Марадону футбольним джентельменом вкрай важко, тож у скоєному він, звісно ж, не зізнався й побіг святкувати. Після гри він сказав, що не торкався м'яча рукою – це була рука бога.

Втім на відео, які побачив увесь світ, помітно, що гол був забитий рукою. Тож тренер Англії Боббі Робсон заявив, що ніяка це не рука бога – це рука шахрая.

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Марадона – тренер

Гучно повернувся у футбол Дієго Марадона у 2010 році. Тоді він приїхав у ПАР на Чемпіонат світу зі збірною Аргентини, яку він очолив за 2 роки до того.

Щоправда, аргентинці хоч і з непоганим складом, але вилетіли у чвертьфіналі. Найбільше вони запам'яталися обіцянкою Марадони перед турніром про голий забіг вулицями Буенос-Айреса в разі перемоги.

Крім збірної, Марадона очолював "Фуджейру" з ОАЕ, а також був головою правління білоруського "Динамо" з Бреста.



Дієго Марадона й Лео Мессі на ЧС 2010 року / Фото Sports Illustrated

Дієго Марадона – наркоман?

Колишні колеги Дієго Марадони згадують про нього як про не надто дисциплінованого гравця. Мовляв, без допомоги клубу той не здав би жодного допінг-тесту. Усе через любов футболіста до заборонених речовин.

Не приховував цього й сам Марадона. Він стверджував, що приймаючи кокаїн, він робить послугу своїм суперникам. До слова, граючи за "Наполі", гравець одного разу таки "утрапив". Дієго заявив, що його підставили.

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