Сьогодні я прощаюсь з другом, – Роналду про смерть Марадони
У середу, 25 листопада 2020 року помер Дієго Марадона. Весь футбольний світ оплакує смерть одного з величніших гравців. Серед них і Кріштіану Роналду.
До теми Помер Дієго Марадона
Скорботні слова Роналду висловив на своїй сторінці в інстаграм. Він опублікував спільну фотографію з Марадоною.
"Сьогодні я прощаюся з другом, а світ прощається з вічним генієм. Один з найкращих за всю історію. Неперевершений фокусник. Він йде занадто рано, але залишає спадщину без обмежень та порожнечу, яка ніколи не буде заповнена. Спочивай з миром, ас. Тебе ніколи не забудуть", – написав Роналду.
- Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року.
- Ймовірною причиною смерті є проблеми із серцем. Колишнього футболіста госпіталізували у важкому стані, але врятувати його не вдалося.
- В Аргентині оголосили триденну жалобу.
- З біографією Дієго Марадони можна ознайомитися за посиланням.
- А за цим посиланням – найкращі голи великого аргентинця.
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