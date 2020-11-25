У середу, 25 листопада 2020 року помер Дієго Марадона. Весь футбольний світ оплакує смерть одного з величніших гравців. Серед них і Кріштіану Роналду.

До теми Помер Дієго Марадона

Скорботні слова Роналду висловив на своїй сторінці в інстаграм. Він опублікував спільну фотографію з Марадоною.

"Сьогодні я прощаюся з другом, а світ прощається з вічним генієм. Один з найкращих за всю історію. Неперевершений фокусник. Він йде занадто рано, але залишає спадщину без обмежень та порожнечу, яка ніколи не буде заповнена. Спочивай з миром, ас. Тебе ніколи не забудуть", – написав Роналду.