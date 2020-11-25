У середу, 25 листопада, весь світ сколихнула скорботна звістка – помер один з кращих футболістів XX століття Дієго Марадона.

Його смерть не залишила байдужим нікого, хто любить футболу. Він був занадто неординарною особою у цьому світі.

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Слова співчуття висловили у збірній Аргентини з футболу. Марадона був капітаном в збірній та привів її до перемоги на Чемпіонаті світу 1986 року.

Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina (@Argentina) November 25, 2020

В Аргентині через смерть Марадони оголосили триденний траур.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

Свої слова співчуття висловили і два футбольні клуби, в яких Марадона залишив свій слід – іспанська "Барселона" та італійський "Наполі".

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"Смерть Дієго Марадони – це нищівний удар як для Неаполя, так і для клубу", – заявили в "Наполі"/

Per Sempre

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Варто відзначити, що саме з Марадоною у складі "Наполі" востаннє ставав чемпіоном Італії.

Gràcies per tot, Diego pic.twitter.com/UOvyjxraAj — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 25, 2020

На офіційному твіттері чемпіонату Іспанії Марадону назвали легендою, опублікувавши моменти його виступу в Ла Лізі.

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Descansa en paz, Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/8iC7AcOA66 — LaLiga (@LaLiga) November 25, 2020

Свої слова співчуття висловили й інші футбольні клуби, проти яких Марадоні доводилося грати. А також ті, з якими Марадона мав дружні стосунки. Адже аргентинець умів заводити друзів будь-де.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Diego Armando Maradona#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2020

We're joining the footballing world in saying farewell to one of the absolute greats.



RIP Diego Maradona pic.twitter.com/n16SGF3KXn — Manchester City (@ManCity) November 25, 2020

One of the very best to grace our game.



RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/aucbDkZbML — Everton (@Everton) November 25, 2020

One of the greatest to ever grace our beautiful game.



Farewell, Diego pic.twitter.com/GrowTxX0Xp — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 25, 2020

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Воротар Ікер Касільяс назвав це "сумним днем для футболу".

Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte. #maradios pic.twitter.com/o1oXUFmFPG — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 25, 2020

Марадона мав чимало фанатів і в Україні.

"Одним генієм на землі стало менше", – написав колишній футболіст збірної України Максим Калініченко.

One of the very best to grace our game.



RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/aucbDkZbML — Everton (@Everton) November 25, 2020

Головний редактор "Футбол 24" Олег бабій пригадує одну з цитат Марадони.

"Щоб заспокоїтися, я підняв очі вгору, до неба, але побачив на одній із трибун плакат: "Con la diez? Dios. Хто під десятим номером? Бог".



Diego Maradona

30.10.1960 - 25.11.2020 pic.twitter.com/8Z9LJLRl3h — Олег Бабій (@Gullit_87) November 25, 2020

А журналіст Ігор Циганик заявив, що саме Марадона "закохав його у футболу".