В Аргентині оголосили триденну жалобу: як весь світ оплакує смерть Дієго Марадони
У середу, 25 листопада, весь світ сколихнула скорботна звістка – помер один з кращих футболістів XX століття Дієго Марадона.
Його смерть не залишила байдужим нікого, хто любить футболу. Він був занадто неординарною особою у цьому світі.
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Слова співчуття висловили у збірній Аргентини з футболу. Марадона був капітаном в збірній та привів її до перемоги на Чемпіонаті світу 1986 року.
В Аргентині через смерть Марадони оголосили триденний траур.
Свої слова співчуття висловили і два футбольні клуби, в яких Марадона залишив свій слід – іспанська "Барселона" та італійський "Наполі".
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"Смерть Дієго Марадони – це нищівний удар як для Неаполя, так і для клубу", – заявили в "Наполі"/
Варто відзначити, що саме з Марадоною у складі "Наполі" востаннє ставав чемпіоном Італії.
На офіційному твіттері чемпіонату Іспанії Марадону назвали легендою, опублікувавши моменти його виступу в Ла Лізі.
Свої слова співчуття висловили й інші футбольні клуби, проти яких Марадоні доводилося грати. А також ті, з якими Марадона мав дружні стосунки. Адже аргентинець умів заводити друзів будь-де.
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Воротар Ікер Касільяс назвав це "сумним днем для футболу".
Марадона мав чимало фанатів і в Україні.
"Одним генієм на землі стало менше", – написав колишній футболіст збірної України Максим Калініченко.
Головний редактор "Футбол 24" Олег бабій пригадує одну з цитат Марадони.
А журналіст Ігор Циганик заявив, що саме Марадона "закохав його у футболу".
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