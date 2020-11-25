Головний тренер збірної України та легендарний футболіст Андрій Шевченко прокоментував смерть Дієго Марадони. Легендарний футболіст помер 25 листопада на 60 році життя.

Андрій Шевченко відреагував на повідомлення про смерть ексфорварда збірної Аргентини Дієго Марадони в інстаграмі.

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Вічна легенда

Шевченко написав, що надихався Марадоною, який своєю грою дарував йому усмішку.

Ти завжди дарував мені емоції й усмішки. Ніщо не скасує того, що ти зробив для всіх, хто любить футбол. Спочивай з миром, вічна легенда,

– написав Шевченко в інстаграмі.

Помер Дієго Марадона: головне

Колишній капітан збірної Аргентини з футболу, лідер "Наполі" та "Барселони" Дієго Марадона помер 25 листопада.

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Нещодавно аргентинця госпіталізували з крововиливом у мозок. Колишній футболіст переніс операцію.

25 листопада Марадоні стало погано у його будинку в районі Сан-Андрес. Декілька карет "швидкої" під'їхали до будинку, щоб надати йому допомогу, але врятувати Дієго не вдалося.

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В Аргентині через смерть Марадони оголосили триденну жалобу. З легендарним футболістом прощається весь спортивний світ.