Футбол, наркотики і Папа Римський: найяскравіші цитати Дієго Марадони
Відійшов у вічність легендарний футболіст і тренер Дієго Марадона. 60-річний аргентинець помер 25 листопада внаслідок зупинки серця. Марадона – був гострим на язик і прославився своїми цитатами на весь світ. Найяскравіші з них – читайте у підбірці 24 каналу.
Дієго Марадона здобув славу завдяки своїй грі в італійському "Наполі". Окрім того, він був чемпіоном і віцечемпіоном світу в складі збірної Аргентини. Саме після перемоги на Мундіалі Марадона став усесвітньовідомим футболістом, пише 24 канал.
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Однак життя легенди не було ідеальним. Попри неймовірну футбольну кар'єру, він страждав від наркотичної та алкогольної залежностей, лікувався у психлікарні та постійно потрапляв у скандали. Усі періоди свого життя Марадона був гострим на слова і завжди говорив те, що думав.
Найяскравіші цитати легендарного Дієго Марадони
Про своє життя та Аргентину
- "Я – футболіст, який приносить щастя людям, і цього для мене більш ніж достатньо".
- "Щоб всього цього досягти, мені довелося важко працювати. Якщо хтось заперечує цей факт – він може поцілувати мене в дупу".
- "Я – актор! Тому що я живу, як мені хочеться. Але акторам дають сценарій і вони його читають. Правда? А я не читаю. Я так живу, і в цьому моя гра".
- "Я можу бути білим або чорним. Але сірим не буду ніколи"
- "Я аргентинець по самісінькі яйця. Я хочу померти в своїй країні".
- "Аргентина – це я".
Про футбол
Найбільше цитат у Марадони про футбол, спортивну кар'єру, своїх колег і підопічних гравців. Це й не дивно, адже саме футбол зайняв пріоритетне місце у його житті та подарував славу. Марадона, звісно ж, не тільки вихваляв гравців, а й міг жорстко розкритикувати.
- "Футбол – гра задоволення та радості, і гравці тут не повинні відчувати стрес. Стрес – це для тих, хто все життя проводить за робочим столом".
- "Навіть якщо це і була рука, то це була рука Бога", – Марадона про свій історичний гол у ворота Англії на ЧС-1986.
- "Немає сенсу сперечатися про те, хто краще – я чи Пеле. Будь-хто скаже, що я".
- "Тренери ніколи не перемагають: будь то Марадона, Менотті або Білардо. Справжніми переможцями стають тільки гравці".
- "Я б віддав руку, щоб знову працювати зі збірною. Або навіть своє життя. Думаю, що у мене є шанс повернутися на цю посаду".
Цікаві вислови про футболістів
- "Сотні таких же хлопців, як Бекхем, грають по всьому третьому світу на запорошених вуличних майданчиках".
- "Легше додзвонитися до Обами, ніж до Мессі".
- "Роналду сказав, що він кращий в історії? Скажіть йому, хай перестане приколюватися".
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Про наркотики
Попри блискучу кар'єру, Марадона вживав наркотики та алкоголь. Бували навіть випадки, коли він під кайфом приходив на матчі. Згодом він таки лікувався від наркотичної залежності.
- "Спробувавши наркотики вперше, ти швидко розумієш: це те, з чим тобі скоро доведеться битися кожен день. Вони викликають ейфорію – таку, наче ти щойно виграв чемпіонат. І ось ти вже думаєш: яка різниця, що буде завтра, адже сьогодні я чемпіон."
- "Я просрав усе, що в мене було. Тепер я просто хочу насолоджуватися сімейним життям".
- "У психіатричній клініці, де я лікувався, один вважав себе Наполеоном, а інший – Сан-Мартіном. Мені ж ніхто не вірив, що я – Марадона".
Про сім'ю
На жаль, любов до наркотиків і "легкого" життя відбилася і на особистому житті Марадони.
- "Наркотики змусили мене пропустити найважливіше: зростання доньок. І цього я собі не пробачу ніколи".
- "Я визнаю тільки двох своїх дітей – Далма і Джанін. Всі інші є продуктом моїх грошей і помилок".
- "Я ніколи не зраджував своїй дружині. Але якби це й сталося, я нізащо не зізнався б у цьому".
- "Мати думає, що я найкращий. А я ніколи не перечу матері".
Дієго Марадона зі своєю сім'єю / Фото Getty images
Про релігію
Марадона ніколи не приховував, що є затятим християнином і завжди казав, що Бог помагає йому в кар'єрі. Однак попри це він мав негативне ставлення до керівництва церкви.
- "Господь наділив мене хорошою грою. Ось чому я щоразу хрещуся, коли виходжу на поле. Мені здається, я підведу його, якщо не зроблю цього".
- "Ватикан для мене – це суцільна брехня".
- "Так, я пішов проти Папи Римського. Приїхав до Ватикану і побачив дах із золота. А потім почув, як Папа каже про те, що Церква піклується про бідних дітей... Але, чорт забирай, продай дах, зроби хоч що-небудь!".
Дієго Марадона з Папою Римським / Фото Getty images
Про політиків і любов до Путіна
Дієго Марадона ніколи не був політиком і пояснив це тим, що не може красти в простих людей.
- "Я в якійсь мірі краще політиків: вони публічні люди, а я – популярний".
- "У моїй країні політики збагачуються, а люди не отримують від них нічого. Мені багато разів пропонували піти в політику, а я сказав їм "ні", тому що я не годжуся для того, щоб красти у людей".
- "Політики в світі за допомогою грошей перемагають на виборах, а Фідель переміг всіх за допомогою гвинтівки. Тому що у нього є яйця! Я люблю Кубу!".
- "Володимир Путін – мій кумир. У мене вдома є фотографії на стіні. Поруч висять портрети Фіделя Кастро і Путіна".
Дієго Марадона з Володимиром Путіним / Фото Getty images
… і навіть про свою смерть
- "Якщо я помру, я знову з'явлюся на світ Дієго Армандо Марадоною. Я футболіст, який приносить щастя людям, і цього для мене більш ніж достатньо".
Світла пам'ять легендарному Дієго Марадоні.
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