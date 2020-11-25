Відійшов у вічність легендарний футболіст і тренер Дієго Марадона. 60-річний аргентинець помер 25 листопада внаслідок зупинки серця. Марадона – був гострим на язик і прославився своїми цитатами на весь світ. Найяскравіші з них – читайте у підбірці 24 каналу.

Дієго Марадона здобув славу завдяки своїй грі в італійському "Наполі". Окрім того, він був чемпіоном і віцечемпіоном світу в складі збірної Аргентини. Саме після перемоги на Мундіалі Марадона став усесвітньовідомим футболістом, пише 24 канал.

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Однак життя легенди не було ідеальним. Попри неймовірну футбольну кар'єру, він страждав від наркотичної та алкогольної залежностей, лікувався у психлікарні та постійно потрапляв у скандали. Усі періоди свого життя Марадона був гострим на слова і завжди говорив те, що думав.

Найяскравіші цитати легендарного Дієго Марадони

Про своє життя та Аргентину

"Я – футболіст, який приносить щастя людям, і цього для мене більш ніж достатньо".



"Щоб всього цього досягти, мені довелося важко працювати. Якщо хтось заперечує цей факт – він може поцілувати мене в дупу".



"Я – актор! Тому що я живу, як мені хочеться. Але акторам дають сценарій і вони його читають. Правда? А я не читаю. Я так живу, і в цьому моя гра".



"Я можу бути білим або чорним. Але сірим не буду ніколи"



"Я аргентинець по самісінькі яйця. Я хочу померти в своїй країні".



"Аргентина – це я".

Про футбол

Найбільше цитат у Марадони про футбол, спортивну кар'єру, своїх колег і підопічних гравців. Це й не дивно, адже саме футбол зайняв пріоритетне місце у його житті та подарував славу. Марадона, звісно ж, не тільки вихваляв гравців, а й міг жорстко розкритикувати.

"Футбол – гра задоволення та радості, і гравці тут не повинні відчувати стрес. Стрес – це для тих, хто все життя проводить за робочим столом".



"Навіть якщо це і була рука, то це була рука Бога", – Марадона про свій історичний гол у ворота Англії на ЧС-1986.



"Немає сенсу сперечатися про те, хто краще – я чи Пеле. Будь-хто скаже, що я".



"Тренери ніколи не перемагають: будь то Марадона, Менотті або Білардо. Справжніми переможцями стають тільки гравці".



"Я б віддав руку, щоб знову працювати зі збірною. Або навіть своє життя. Думаю, що у мене є шанс повернутися на цю посаду".



Дієго Марадона / pkfoot

Цікаві вислови про футболістів

"Сотні таких же хлопців, як Бекхем, грають по всьому третьому світу на запорошених вуличних майданчиках".



"Легше додзвонитися до Обами, ніж до Мессі".



"Роналду сказав, що він кращий в історії? Скажіть йому, хай перестане приколюватися".

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Про наркотики

Попри блискучу кар'єру, Марадона вживав наркотики та алкоголь. Бували навіть випадки, коли він під кайфом приходив на матчі. Згодом він таки лікувався від наркотичної залежності.

"Спробувавши наркотики вперше, ти швидко розумієш: це те, з чим тобі скоро доведеться битися кожен день. Вони викликають ейфорію – таку, наче ти щойно виграв чемпіонат. І ось ти вже думаєш: яка різниця, що буде завтра, адже сьогодні я чемпіон."



"Я просрав усе, що в мене було. Тепер я просто хочу насолоджуватися сімейним життям".



"У психіатричній клініці, де я лікувався, один вважав себе Наполеоном, а інший – Сан-Мартіном. Мені ж ніхто не вірив, що я – Марадона".

Про сім'ю

На жаль, любов до наркотиків і "легкого" життя відбилася і на особистому житті Марадони.

"Наркотики змусили мене пропустити найважливіше: зростання доньок. І цього я собі не пробачу ніколи".



"Я визнаю тільки двох своїх дітей – Далма і Джанін. Всі інші є продуктом моїх грошей і помилок".



"Я ніколи не зраджував своїй дружині. Але якби це й сталося, я нізащо не зізнався б у цьому".



"Мати думає, що я найкращий. А я ніколи не перечу матері".



Дієго Марадона зі своєю сім'єю / Фото Getty images

Про релігію

Марадона ніколи не приховував, що є затятим християнином і завжди казав, що Бог помагає йому в кар'єрі. Однак попри це він мав негативне ставлення до керівництва церкви.

"Господь наділив мене хорошою грою. Ось чому я щоразу хрещуся, коли виходжу на поле. Мені здається, я підведу його, якщо не зроблю цього".



"Ватикан для мене – це суцільна брехня".



"Так, я пішов проти Папи Римського. Приїхав до Ватикану і побачив дах із золота. А потім почув, як Папа каже про те, що Церква піклується про бідних дітей... Але, чорт забирай, продай дах, зроби хоч що-небудь!".



Дієго Марадона з Папою Римським / Фото Getty images

Про політиків і любов до Путіна

Дієго Марадона ніколи не був політиком і пояснив це тим, що не може красти в простих людей.

"Я в якійсь мірі краще політиків: вони публічні люди, а я – популярний".



"У моїй країні політики збагачуються, а люди не отримують від них нічого. Мені багато разів пропонували піти в політику, а я сказав їм "ні", тому що я не годжуся для того, щоб красти у людей".



"Політики в світі за допомогою грошей перемагають на виборах, а Фідель переміг всіх за допомогою гвинтівки. Тому що у нього є яйця! Я люблю Кубу!".



"Володимир Путін – мій кумир. У мене вдома є фотографії на стіні. Поруч висять портрети Фіделя Кастро і Путіна".



Дієго Марадона з Володимиром Путіним / Фото Getty images

… і навіть про свою смерть

"Якщо я помру, я знову з'явлюся на світ Дієго Армандо Марадоною. Я футболіст, який приносить щастя людям, і цього для мене більш ніж достатньо".

Світла пам'ять легендарному Дієго Марадоні.