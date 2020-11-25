У віці 60 років помер прославлений футболіст Дієго Марадона. Він колишній капітан збірної Аргентини з футболу.

Про смерть Дієго Марадони повідомляє видання Clarin.

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Відомо, що нещодавно його госпіталізували до лікарні з крововиливом у мозок. Колишній футболіст переніс операцію через субдуральну гематому. Однак 11 листопада його виписали.

Повідомлялося, що після виписки Марадону доставили в клініку для лікування від алкогольної залежності.

Також повідомлялося, що 25 листопада Марадона переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку в районі Сан-Андрес. Кілька машин швидкої допомоги під'їхали до будинку, щоб надати йому допомогу. Його госпіталізували у важкому стані. Але врятувати його не вдалося.

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