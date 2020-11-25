Дієго Армандо Марадона встиг за своє життя зіграти у провідних клубах Європи – "Барселоні" та "Наполі", тренував збірну Аргентини та навіть знявся у декількох фільмах. Спорт 24 згадує фільми про легендарного аргентинця.

Maradona, la mano di Dio

30 березня 2007 вийшов біографічний фільм про Марадону італійського режисера Марко Різі, Maradona, la mano di Dio. Про це повідомляє 24 канал.

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У цьому фільмі розповідається про "Руку Бога". Саме так Дієго Марадона назвав свій гол у чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року, коли він рукою забив Англією.

Фільм повністю заснований на реальних подіях з життя одного з найвидатніших футболістів минулого століття.

Дивіться відео легендарного голу Марадони рукою

"Марадона"

У 2008 році вийшов фільм "Марадона" відомого сербського режисера Еміра Кустурици. "Марадона очима Кустурица" постає перед глядачами не тільки як популярний спортсмен, але і як звичайна людина.

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Тут і боротьба з наркозалежністю, і дружба з відомими політиками (президентом Венесуели Уго Чавесом, кубинським лідером Фіделем Кастро), і сім'я Дієго.

Вперше картина режисера Еміра Кустурици була представлена у 2008 році на 61-му Каннському кінофестивалі. У ролі камео виступив сам Марадона.

Дивіться трейлер фільму Марадона

"Дієго Марадона"

У 2019 році вийшов британський документальний фільм оскароносного режисера Азіфа Кападії. Документальний фільм розповідає про життя аргентинця.

Кападія, який відомий по фільмах про Сенну та Емі. За словами режисера, Марадона став завершальною частиною трилогії про дитячих геніїв і славу.

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Кінострічка була змонтована з п'ятисот годин особистого архівного відео Марадони, левова частка якого раніше не демонструвалася, і розповідає не стільки про футбол, скільки про долю і життя головного персонажа.

Картина була представлена ​​на Каннському фестивалі, не беручи участі в основному конкурсі. У численних відгуках глядачі високо оцінюють талант режисера, який зміг передати всю багатогранність і суперечність характеру головного героя, показавши його одночасно і богом, і негідником.

Дивіться трейлер фільму "Дієго Марадона"