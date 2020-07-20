Капітан "Зорі" Микита Каменюка повісив бутси на цвях
Півзахисник луганської "Зорі" Микита Каменюка завершив кар’єру футболіста у віці 35 років. Він провів за команду понад 300 матчів та був одним із лідерів клубу.
Матч проти "Десни" став для Каменюки в УПЛ останнім, повідомляє "ПроФутбол".
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Відданий капітан "Зорі"
Каменюка віддав луганцям 16 років та провів 350 поєдинків у всіх турнірах з 2004 року. У активі капітана 254 гри в Прем'єр-лізі, 22 гри в Кубку України, 16 матчів у Лізі Європи та 58 ігор у Першій лізі.
У цьому сезоні досвідчений півзахисник зіграв в 10 матчах "Зорі", відзначившись трьома результативними передачами.
Додамо, що вчора, 19 липня, "Зоря" зіграла у нічию з командою Рябоконя та вийшла у груповий раунд Ліги Європи.
На матчі був вивішений банер із вдячністю Микиті Каменюці за відданість клубу.
Подяка від "Зорі" / twitter.com/fczoryaofficial
Кар'єра Микити Каменюки
- Вихованець луганського футболу.
- Виступав за "Зорю", "Авангард", "Іллічівець" та був у оренді у "Вересі".
- У 2007 році покинув "Зорю" через конфлікт з Олександром Косевичем. У сезоні 2007/08 виступав за маріупольський "Іллічівець" та допоміг йому вийти в Прем'єр-лігу України.
- Влітку 2008 року повернувся до Луганська. У березні 2009 року в матчі проти одеського "Чорноморця" провів свій сотий матч за команду та вперше вийшов з капітанською пов'язкою. У березні 2011 року у поєдинку проти донецького "Металурга" провів сотий матч в елітній лізі чемпіонату України.
- У першому матчі двадцятого туру чемпіонату України сезону 2011/12 Микита відзначився хет-триком у ворота "Карпат".
- У березні 2016 року дебютував у складі збірної України в товариському матчі зі збірною Кіпру.