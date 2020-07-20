Півзахисник луганської "Зорі" Микита Каменюка завершив кар’єру футболіста у віці 35 років. Він провів за команду понад 300 матчів та був одним із лідерів клубу.

Матч проти "Десни" став для Каменюки в УПЛ останнім, повідомляє "ПроФутбол".

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Відданий капітан "Зорі"

Каменюка віддав луганцям 16 років та провів 350 поєдинків у всіх турнірах з 2004 року. У активі капітана 254 гри в Прем'єр-лізі, 22 гри в Кубку України, 16 матчів у Лізі Європи та 58 ігор у Першій лізі.

У цьому сезоні досвідчений півзахисник зіграв в 10 матчах "Зорі", відзначившись трьома результативними передачами.

Додамо, що вчора, 19 липня, "Зоря" зіграла у нічию з командою Рябоконя та вийшла у груповий раунд Ліги Європи.

На матчі був вивішений банер із вдячністю Микиті Каменюці за відданість клубу.



Подяка від "Зорі" / twitter.com/fczoryaofficial

Кар'єра Микити Каменюки