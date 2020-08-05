"Зоря" здійснила ще два трансфери після відкриття літнього трансферного вікна. До луганського клубу приєдналися півзахисник київського "Динамо" Денис Янаков.

Про підписання контракту з Янаковим повідомив Станіслав Оганов – генеральний директор луганського клубу. Угода з вже ексвінгером "Динамо" розрахована на 4 роки, інформує офіційний сайт "Зорі".

Читайте також: "Зоря" визначилася з тренером на наступний сезон: деталі про Скрипника, Бабича та "Дніпро-1"

Київський клуб зазначив, що зберіг 50 відсотків прав на 21-річного футболіста.

Раніше "Зоря" оголосила про підписання хавбека Єгора Назарини і захисника Жуніньо. Бразилець покликаний замінити Богдана Михайличенко, який перебрався в "Андерлехт".

Що відомо про Дениса Янакова

Янаков є вихованцем "Динамо", виступав за юнацьку і молодіжну команди "біло-синіх". За підсумками достроково завершеного сезону 2019/20 став одним з найкращих бомбардирів "Динамо" U21 в молодіжній першості c показником у 8 забитих м'ячів. У сезоні 2018/19 виступав в оренді за "Арсенал-Київ".

Янаков від лютого грав на правах оренди за одеський "Чорноморець". У складі "моряків" він забив 4 голи в 8 матчах.