Чернігівська "Десна" допущена до єврокубкових змагань і зможе виступити в Лізі Європи в сезоні 2020/21.

Відповідний документ прийшов на адресу чернігівського клубу від УЄФА. Про це повідомляє пресслужба чернігівчан. До слова: Капітан "Десни" Фаворов офіційно перейшов у "Зорю" "Десна" у Лізі Європи "Десна" посіла в чемпіонаті України четверте місце і в наступному сезоні Ліги Європи стартує з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 1 вересня 2020 року.

Десна має намір провести матчі кваліфікації Ліги Європи в Києві. У разі успішного проходження відбору клуб проведе в столиці України і поєдинки групового етапу.