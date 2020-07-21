"Динамо" офіційно повернуло чемпіона світу з оренди у "Зорі"
Півзахисник Богдан Лєднєв і захисник Олександр Тимчик повертаються в київське "Динамо" з луганської "Зорі".
Футболісти повернуться до розташування київського "Динамо" і разом з першою командою 30 липня розпочнуть підготовку до нового сезону, повідомляє пресслужба киян.
Дивіться також: Реброва не буде в "Динамо": ЗМІ розкрили стратегію "Динамо" по новому тренеру
Тимчик виступав у складі "Зорі" з лютого 2018 року. У сезоні-2019/2020 захисник провів за луганчан 30 матчів у чемпіонаті України, один – у Кубку країни та 6 – у Лізі Європи.
Леднєв захищав кольори луганського клубу з липня 2018-го. Минулого сезону він зіграв 27 матчів в УПЛ, забив 11 м'ячів, ставши кращим бомбардиром "Зорі". На рахунку Богдана також одна гра в Кубку України (1 гол) та 5 – у Лізі Європи (1 гол).
"Динамо" звільнило Олексія Михайличенка
- Головною новиною 20 липня стало звільнення Олексія Михайличенка з посади головного тренера "Динамо". Разом з ним звільнили і весь тренерський штаб. Тож до нового сезону готувати команду буде новий наставник.
- Серед головних претендентів називають наставника "Зорі" Віктора Скрипника. Але на заваді цьому може стати те, що за Скрипника доведеться заплатити відступні – до мільйона євро.
- Серед інших кандидатів і Сергій Ребров. Він очолював вже "Динамо", і саме під його керівництвом кияни востаннє ставали чемпіонами України.
- Букмекери ж поки почали приймати ставки на те, хто посяду посаду тренера "Динамо". До слова, серед кандидатів і головний наставник збірної України Андрій Шевченко.