23-річний півзахисник "Антверпена" Єгор Назарина веде переговори з луганською "Зорею" про перехід у клуб. Футболіст може знову повернутись в Україну, але вже на повноцінній основі, також розглядають оренду футболіста.

Керівництво бельгійського клубу дозволило Єгору Назарині домовлятися за умовами особистого контракту з луганчанами. Які умови будуть в угоді між клубами наразі не повідомляються, пише HLN.

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Назарина в "Зорі"?

У "Антверпен" Назарина нещодавно повернувся після року оренди в "Карпатах". Український футболіст добре встиг зарекомендувати себе у складі "левів".

Тепер півзахисник знову близький, щоб повернутись в український чемпіонат.

Transfermarkt оцінює Назарину в 400 тисяч євро. Його контракт з "Антверпеном" розрахований до літа 2021 року.

Також клуб розглядає можливість оренди футболіста.

Кар'єра Єгора Назарини

Займався в школі київського "Динамо". Після того, як Єгор не потрапив в заявку на фінальний турнір в чемпіонаті України, вирішив приїхати в Дніпро та виступати за місцевий "Дніпро".

За першу команду дебютував 20 травня 2017 року в матчі проти "Сталі" (1:0). Це єдиний поєдинок для гравця того сезону, але з сезону 2017/18.

У грудні 2017 року підписав контракт з бельгійським клубом "Антверпен", який розрахований на 3,5 роки.

Із 2019 року Назарина виступав за львів'ян на правах оренди. У активі футболіста п'ять забитих м'ячів у сезоні. 30 червня сплив контракт футболіста у складі "левів", тому Назарина повернувся у Бельгію.