"Зоря" може поповнитись колишнім лідером "Карпат" Назариною
23-річний півзахисник "Антверпена" Єгор Назарина веде переговори з луганською "Зорею" про перехід у клуб. Футболіст може знову повернутись в Україну, але вже на повноцінній основі, також розглядають оренду футболіста.
Керівництво бельгійського клубу дозволило Єгору Назарині домовлятися за умовами особистого контракту з луганчанами. Які умови будуть в угоді між клубами наразі не повідомляються, пише HLN.
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Назарина в "Зорі"?
У "Антверпен" Назарина нещодавно повернувся після року оренди в "Карпатах". Український футболіст добре встиг зарекомендувати себе у складі "левів".
Тепер півзахисник знову близький, щоб повернутись в український чемпіонат.
Transfermarkt оцінює Назарину в 400 тисяч євро. Його контракт з "Антверпеном" розрахований до літа 2021 року.
Також клуб розглядає можливість оренди футболіста.
Кар'єра Єгора Назарини
Займався в школі київського "Динамо". Після того, як Єгор не потрапив в заявку на фінальний турнір в чемпіонаті України, вирішив приїхати в Дніпро та виступати за місцевий "Дніпро".
За першу команду дебютував 20 травня 2017 року в матчі проти "Сталі" (1:0). Це єдиний поєдинок для гравця того сезону, але з сезону 2017/18.
У грудні 2017 року підписав контракт з бельгійським клубом "Антверпен", який розрахований на 3,5 роки.
Із 2019 року Назарина виступав за львів'ян на правах оренди. У активі футболіста п'ять забитих м'ячів у сезоні. 30 червня сплив контракт футболіста у складі "левів", тому Назарина повернувся у Бельгію.