Бельгійський "Андерлехт" завершує трансфер українського футболіста Богдана Михайличенка. "Андерлехт" викупить контракт Михайличенка у "Зорі".

Генеральний директор "Андерлехта" Карел Ван Етвельт розповів, що український захисник незабаром повинен прибути в розташування клубу. Про це повідомляє voetbalkrant.com.

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"Очікується, що Михайличенко прибуде на цьому тижні", – сказав Ван Етвельт.

Деталі переходу

Гендиректор "Зорі" Станіслав Оганов повідомляв, що 1 серпня Михайличенко переходить в "Андерлехт".

Втім, футболіст сказав, що він ще не гравець бельгійського клубу. Зазначимо, що в наступному сезоні "Андерлехт" не зіграє в єврокубках.

За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, бельгійський клуб вже заплатив "Зорі" за Михайличенка 1,5 мільйона євро.

Причому ЗМІ писали, що Михайличенко перейде в "Андерлехт" за 500 тисяч євро. Українець начебто підпише 4-річний контракт.