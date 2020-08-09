Капітан "Десни" Фаворов офіційно перейшов у "Зорю"
Капітан чернігівської "Десни" Денис Фаворов офіційно покинув клуб. Новий сезон 29-річний оборонець розпочне у луганській "Зорі".
Про трансфер Дениса Фаворова із "Десни" в "Зорю" 9-го серпня офіційно повідомляє сайт луганського клубу.
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Деталі трансферу
Угода між Фаворовим та "Зорею" підписана на два роки. Денис гратиме під номером 45.
Швидше за все, Фаворов приєднався до "Зорі" безкоштовно. Його контракт з "Десною" був розрахований до 30-го червня 2020 року.
Кар'єра Фаворова
Футболіст грав за "Десну" з 2016 року та був капітаном команди. На його рахунку 139 матчів і 39 голів у складі чернігівського клубу.
Денис також виступав за "Арсенал" (Київ), "Славутич" (Черкаси), ФК "Полтава" та "Черкаський Дніпро".
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