Капітан чернігівської "Десни" Денис Фаворов офіційно покинув клуб. Новий сезон 29-річний оборонець розпочне у луганській "Зорі".

Про трансфер Дениса Фаворова із "Десни" в "Зорю" 9-го серпня офіційно повідомляє сайт луганського клубу.

Це важливо: "Зоря" назвала місто, в якому гратиме матчі групового етапу Ліги Європи

Деталі трансферу

Угода між Фаворовим та "Зорею" підписана на два роки. Денис гратиме під номером 45.

Денис Фаворов – игрок «Зари»!



Только что свою подпись под контрактом с футбольным клубом «Заря» поставил защитник Денис Фаворов.https://t.co/8mUdnhwZa0 pic.twitter.com/gOedGOHfwO — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 9, 2020

Швидше за все, Фаворов приєднався до "Зорі" безкоштовно. Його контракт з "Десною" був розрахований до 30-го червня 2020 року.

Кар'єра Фаворова

Футболіст грав за "Десну" з 2016 року та був капітаном команди. На його рахунку 139 матчів і 39 голів у складі чернігівського клубу.

Денис також виступав за "Арсенал" (Київ), "Славутич" (Черкаси), ФК "Полтава" та "Черкаський Дніпро".