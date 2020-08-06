Луганська "Зоря" здійснила черговий літній трансфер. "Зоря" орендувала захисника ізраїльського "Бейтара" Максима Гречкіна.

"Зоря" орендувала футболіста з правом викупу. Про це повідомив ізраїльський клуб.

Варте уваги: "Зоря" визначилася з тренером на наступний сезон: деталі про Скрипника, Бабича та "Дніпро-1"

Деталі трансферу

"Зоря" поки не підтверджувала інформацію про оренду гравця. Натомість про перехід Гречкіна у "Зорю" повідомляється на спеціалізованому порталі Тransfermarkt.

Перед переїздом в Україну футболіст продовжив на два роки контракт з "Бейтаром". Сума можливого викупу після закінчення оренди складе 250 тисяч євро.

Я мріяв грати за кордоном, мені потрібно скористатися цією можливістю у 24 роки. Для мене це можливість зробити кар'єрний стрибок,

– прокоментував Гречкін свій перехід.