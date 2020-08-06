Луганська "Зоря" вдруге у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги Європи. Луганський клуб планує проводити домашні матчі у Запоріжжі.

Як повідомляє "Зоря", 6-го серпня на "Славутич Арені" відбулась нарада щодо підготовки стадіону до матчів групового етапу Ліги Європи-2020/2021.

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Генеральний директор "Зорі" Станіслав Оганов підтвердив, що домашні матчі команда хоче проводити винятково у Запоріжжі.

Міська влада пообіцяла зробити все можливе, щоб Запоріжжя і стадіон прийняли поєдинки групового етапу Ліги Європи.

Де "Зоря" грала попередні матчі Ліги Європи

Через військове вторгнення Росії в Україну "Зоря" вимушено переїхала в Запоріжжя, де й базується досі.

У 2017 році "Зоря" вперше стала бронзовим призером УПЛ, внаслідок чого автоматично потрапила на груповий етап Ліги Європи.

Команда грала домашні матчі групового етапу Ліги Європи в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

У минулому сезоні луганська команда проводила домашні матчі кваліфікації Ліги Європи у Запоріжжі.