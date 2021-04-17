Українським футболістом цікавиться клуб англійської Прем'єр-ліги

Нападник збірної України і бельгійського Гента Роман Яремчук в літнє трансферне вікно може змінити клуб. Українець може стати гравцем Вулверхемптона.

У "вовків" спостерігаються проблеми в атаці, тому вони шукають посилення в лінію нападу.

До слова Яремчук визначиться з новим клубом до Євро-2020: Гент хоче солідні гроші за трансфер

Яремчук в силу своїх антропометричних характеристик ідеально підходить під тип футболіста, якого "вовки" підшукують на трансферному ринку. Гент готовий відпустити Яремчука влітку, але тільки в обмін на 18 мільйонів фунтів.

Що відомо про відхід Яремчука з Гента