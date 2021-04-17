Українським футболістом цікавиться клуб англійської Прем'єр-ліги

Нападник збірної України і бельгійського Гента Роман Яремчук в літнє трансферне вікно може змінити клуб. Українець може стати гравцем Вулверхемптона.
У "вовків" спостерігаються проблеми в атаці, тому вони шукають посилення в лінію нападу.
До слова Яремчук визначиться з новим клубом до Євро-2020: Гент хоче солідні гроші за трансфер
Яремчук в силу своїх антропометричних характеристик ідеально підходить під тип футболіста, якого "вовки" підшукують на трансферному ринку. Гент готовий відпустити Яремчука влітку, але тільки в обмін на 18 мільйонів фунтів.
Що відомо про відхід Яремчука з Гента
- ЗМІ повідомляли, що Рома двічі цікавилась послугами Яремчука та була готова запропонувати солідну суму у розмірі до 12 мільйонів євро. Сам головний наставник "вовків" Паулу Фонсека спростував ці чутки. Італійський гранд не спостерігав за українським нападником.
- Також футболістом цікавились Спортинг, Брюгге та Арсенал. Сам футболіст хотів покинути клуб, але в один момент змінив свою позицію та залишився у команді.
- У Генті не стали заперечувати та пішли назустріч Роману. Вони дали гарантію українцю, що той покине клуб вже влітку 2021 року після чемпіонату Європи. Все заради того, щоб дати шанс Яремчуку зіграти за збірну України на турнірі.
- Форвард заявив, що не бачить перепон для того, щоб в майбутньому стати гравцем донецького Шахтаря.