Люксембуржец Жерсон Родрігес після чудового перфомансу в матчі з "Олімпіком" (4:1) і особистої бесіди з Мірчею Луческу може залишитися в київському "Динамо".

Про це інформує Telegram-канал "Динамо Київ Inside". До слова: Легіонер "Динамо" Родрігес може повернутись у Туреччину "Після вчорашнього (21 серпня) матчу з "Олімпіком" (4:1), всі переговори столичного клубу з турецькими і японськими клубами по Жерсону Родрігесу згорнуті. Цьому передувала ще й серйозна розмова головного тренера "біло-синіх" Мірчі Луческу з самим люксембурзьким форвардом. Завдання просте – віддати перевагу спорту, а не спирту. Домовилися грати – до "першого зальоту", – йдеться у повідомленні. Кар'єра Родрігеса в "Динамо" Влітку 2019 Родрігес перейшов в "Динамо" з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро.

Контракт із футболістом укладений на п'ять років.

За киян він провів 12 матчів у першій половині сезону і забив два голи. Згодом через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перестав потрапляти до основного складу і взимку був відправлений в оренду в Туреччину.

Окрім конфлікту із тренером, Родрігес неодноразово приїжджав на тренування із перегаром. Такими діями він також відзначався і у попередніх клубах.

Виступав на правах оренди в турецькому "Анкарагюджю".