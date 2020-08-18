Футболіст "Динамо" Віталій Миколенко може розпочати новий сезон у новому чемпіонаті. У послугах гравця збірної України зацікавлені відразу декілька італійських грандів.

Серед претендентів на трансфер захисника "Динамо" Віталія Миколенко з'явився чемпіон Італії – "Ювентус". Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у твіттері.

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Також інтерес до Миколенка приписують іншим італійським грандам, серед яких міланський "Інтер" і "Наполі".

Трансфер Миколенка "завис"

Водночас журналіст Ніколо Скіра написав, що трансфер Миколенка "завис", адже українець не має паспорта ЄС.

В Італії встановлено ліміт на футболістів, які не мають громадянства Євросоюзу. Зокрема, у матчах чемпіонату Італії у складі команди на полі може перебувати тільки один футболіст, у якого немає паспорта ЄС.

Кар'єра Миколенка: головне

21-річний Миколенко – вихованець "Динамо". Дебютував за головну команду у серпні 2017 року в матчі УПЛ проти кам'янської "Сталі".

Перший гол за клуб забив у матчі Ліги Європи проти французького "Ренна". Дебютував за національну збірну України у листопаді 2018 року в матчі проти Туреччини.

У минулому сезоні Віталій відіграв за "Динамо" 36 матчів. У його активі 4 голи та 7 асистів.

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