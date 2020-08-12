Італійська "Аталанта" готова втрутитися у боротьбу за українського нападника "Динамо" Владислава Супрягу. Клуб з Бергамо, в якому виступає Руслан Маліновський, спробує придбати нападника у це міжсезоння.

Про те, що нападник "Динамо" Владислав Супряга потрапив у сферу інтересів "Аталанти", повідомляє сайт італійського журналіста Джанлуки ді Марціо.

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Влітку "Аталанту" може покинути форвард Дуван Сапата. Також "Аталанта" досі не вирішила, чи залишиться у команді Йосип Ілічіч.

Таким чином, серед номінальних нападників в "Аталанті" залишається тільки Луїс Муріель.

Хто претендує на Супрягу

На 20-річного Супрягу, який отримав дебютний виклик у збірну України, також претендують італійські клуби "Болонья" і "Лаціо".

Втім, перехід Супряги ускладнює те, що "Динамо" прагне отримати за його трансфер 15 мільйонів євро. Причому на ринку вартість Владислава складає 2,7 мільйона євро.

Окрім того, наставник "Динамо" Мірча Луческу прагне зберегти Владислав у команді.

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