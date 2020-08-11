Нападник "Динамо" Владислав Супряга став однією з головних трансферних цілей європейських клубів під час міжсезоння. Київський клуб встановив цінник на форварда, хоча наставник команди Мірча Луческу прагне зберегти Супрягу.

Як повідомляє італійське видання TMW, "Динамо" підняло вартість Супряги до 15 мільйонів євро. Причому на ринку вартість Владислава складає 2,7 мільйона євро.

До речі: "Динамо" хоче підписати бразильця Рівалдінью, який є сином відомого форварда Рівалдо

Хто хоче купити Супрягу

За інформацією джерела, Владислав залишається головною трансферною метою італійської "Болоньї". Однак італійський клуб вважає ціну завищеною.

Інтерес до Супряга зберігає римський "Лаціо".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" готове відпустити Супрягу за 8-10 мільйонів євро, але згодом кияни підвищили ціну до 13 мільйонів євро.

Супряга потрібен Луческу

Журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас повідомляє, що наставник "Динамо" Мірча Луческу прагне зберегти Супрягу.

"Динамо" не зацікавлене цього літа відпускати Супрягу. Наскільки я знаю, в побудовах Луческу саме Влад – ключ у нападі на наступний сезон. Тому клуб швидше розлучиться з Циганковим і навіть Миколенком, ніж з Супрягою,

– написав Бурбас у твіттері.

Динамо не зацікавлене цього літа відпускати Супрягу. Наскільки я знаю, в побудовах Луческу саме Влад - ключ у нападі на наступний сезон. Тому клуб швидше розлучиться з Циганковим і навіть Миколенком, ніж з Супрягою. — Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2020

Статистика Супряги

У минулому сезоні Супряга в оренді в "Дніпрі-1" забив 14 голів у 24 матчах УПЛ. Контракт Супряги з "Динамо" розрахований до літа 2023 року.

Очікувалося, що Супряга проведе наступний сезон в оренді в "Дніпрі-1".